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多國發起廢除代孕制 防止婦女兒童商品化

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
義大利、智利及教廷等多國政府推動全球廢除代孕制度，防止將婦女的生殖能力與兒童生命商品化。（Photo by Cassidy Rowell on Unsplash under C.C License）
義大利、智利及教廷等多國政府推動全球廢除代孕制度，防止將婦女的生殖能力與兒童生命商品化。（Photo by Cassidy Rowell on Unsplash under C.C License）

全球代孕制未來恐廢除？義大利、智利及教廷等多國政府發起一項國際倡議，旨在推動全球廢除代孕制度，並防止將婦女的生殖能力與兒童生命商品化。目前，義大利與斯洛伐克等國已率先修法，展現出將代孕視為非法行為的法律趨勢。

國際宣言暫停代孕

基督日報》報導，義大利、智利及教廷等國家近日在聯合國發起一項政治宣言，旨在呼籲全球暫停代孕行為，並主張代孕將女性身體與嬰兒商品化，嚴重侵害人權與人性尊嚴。

宣言指出，代孕過程中存在剝削弱勢族群、販賣人口及法律真空等風險，早已成為跨國性的社會問題。

聯合國相關專家亦對此表示支持，認為現行法律的碎片化導致代孕市場缺乏監管並助長暴力。然而，目前國際上尚無統一且具法律約束力的工具來規範或禁止代孕，這使得各國難以採取協調一致的行動。

跨國性剝削市場

基督郵報》報導，義大利是推動禁止代孕行為的領頭羊之一，並於2024年成為首個規定無論在國內或境外進行代孕均屬違法的國家。義大利家庭、出生與平等機會部部長羅切拉強調，代孕已演變成受國際市場和跨國安排影響的全球現象，加劇了社會間的不平等。

目前，雖然美國等少數國家仍允許商業代孕，但越來越多的國家正基於倫理、公共衛生及人權保障等理由，推動限制或全面禁令，以防止這項跨國性的剝削市場持續擴大。

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