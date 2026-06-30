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遭美國人笑沒裝冷氣！巴黎副市長反嗆：全球第二碳排大國憑什麼說教？

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
法國巴黎24日遭熱浪襲擊，一名民眾在艾菲爾鐵塔附近的特羅卡德羅噴泉消暑。美聯社
法國巴黎24日遭熱浪襲擊，一名民眾在艾菲爾鐵塔附近的特羅卡德羅噴泉消暑。美聯社

法國巴黎本周遭遇創紀錄高溫，氣溫升至攝氏40度以上，至少有48人在指定游泳區外戲水消暑時溺斃，當局則對公共場所實施飲酒限制，限制大型公共集會，縮短多處知名景點開放時間，並部署數千名緊急救援人員。不過，巴黎副市長普爾瓦（Audrey Pulvar）卻發表一篇長篇聲明，將這股致命熱浪歸咎於美國。

福斯數位新聞29日報導，普爾瓦日前在Instagram寫道：「親愛的美國記者和社群媒體『網紅』，這幾天，你們有些人一直批評、嘲笑巴黎沒有每個房間都裝冷氣。天啊，這話從你們口中說出來，還真是諷刺！」」

她補充指出：「作為全球第二大溫室氣體排放國，你們對全球暖化，以及法國正在經歷的後果，負有相當大的責任。你們那些『90%都有空調』的城市與此不無關係。在巴黎，我們會承擔自己的責任。」

普爾瓦接著解釋，巴黎已採取措施對抗空氣汙染，推動城市綠化與節能改造，主張空調「助長並加劇了」全球暖化問題，並表示巴黎「選擇以最『恰當』的方式使用空調，並發展其他解決方案」。

她最後寫道：「如果每一座美國城市都像巴黎和許多歐洲城市一樣，努力推動生態轉型，相信我，全世界都會變得更好。所以，請不要再說教了。只要開始做好你們該做的事。」

普爾瓦也在貼文的補充聲明中，為巴黎左派執政團隊因應氣候變遷的努力辯護，最後寫道：「如果我們沒有這麼做，如今的情況會糟得多。是的，仍有許多工作要完成。沒錯，目前的情況並不理想。但或許，對於全球問題責任最重的國家之一來說，不該對那些正努力為自己人民尋找解決方案的人說教。」

巴黎 冷氣 高溫

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