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馬來西亞延長MH370搜尋協議 搜索至2027年中
馬航MH370班機失聯逾12年，馬來西亞政府宣布延長與海洋探勘公司「無限海洋」（Ocean Infinity）協議，繼續在南印度洋搜尋MH370班機殘骸。搜尋行動從7月1日起延長12個月，直到2027年6月30日。
「新海峽時報」（New Straits Times）報導，馬國交通部長陸兆福（Loke Siew Fook）表示，內閣於6月26日批准延長搜尋協議，並從7月1日生效。
延長協議仍維持既有合約條款，依據「沒找到就不收費」原則搜索，只有在尋獲殘骸時才支付美金7000萬元（約新台幣22億3167萬元）費用。
陸兆福指出，這項決定也展現大馬政府致力為失聯班機乘客與機組人員家屬尋求真相的承諾。
這架載有239人的波音（Boeing）777型客機2014年3月8日從吉隆坡飛往北京途中，從雷達螢幕上消失無蹤。這起事件至今是航空史上最大未解謎團之一，大馬當局曾在南印度洋展開多次搜索，均無功而返。
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