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法國熱浪釀千死逾8成是長者 巴黎太平間爆滿、火化時段被預訂一空
歷史性熱浪襲捲法國，據當局統計，過去不到一週死亡人數暴增千人，其中85%是65歲以上長者。一名殯葬業代表透露，由於死亡人數激增，巴黎的太平間已爆滿。
綜合法新與路透社報導，法國很少住家裝有冷氣，多數學校建築設計也無法因應如此極端的高溫，因此過去幾天以來的酷熱，不僅擾亂民眾日常生活，也迫使大批學校與知名觀光景點關閉，所幸這波熱浪已於昨天趨緩。
全國殯葬業聯合會主席夏理耶（Elisabeth Charrier）表示，殯儀館夏季使用率通常介於30%至45%之間，如今全國使用率已突破66%，部分地區太平間已滿載，都會中心尤其嚴重。
夏理耶告訴法新社，巴黎市中心僅有的2家殯儀館自26日以來就處於滿載狀態，民眾必須前往巴黎市郊或更遠的地方，才能為逝者找到安置空間並辦理悼念儀式。
她警告，未來幾天甚至可能出現「骨牌效應」，因為火化時段早已被預訂一空，墓地工作人員也不可能在短時間內加快挖掘速度。
法國衛生官員昨天表示，24日是法國有紀錄以來最熱的1天，自那天以來，全國死亡人數比往年同期多出約1000人，其中85%是65歲以上年長者。
然而，法國總理勒克努（Sebastien Lecornu）今天卻在會議上力挺政府應變表現，聲稱在因應這波歷史性高溫所採取的各項措施「表現良好」。
法國「世界報」（Le Monde）指出，即使當局為自身的環境政績辯護，數百萬法國民眾仍被迫在家中、學校、醫院與工作場所中自生自滅，「這波熱浪已造成千人死亡，但迄今未見總理或國家元首發表任何慰問言論」。
法國氣象局表示，目前法國多數地區氣溫已有所趨緩，但本週末恐再度回升。
勒克努指出，考量熱浪可能再度來襲，「法國衛生應急計畫」（ORSAN）未來幾天將持續維持最高警戒等級。
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