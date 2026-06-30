捷克新聞攝影獎揭曉 200年礦坑停產奪年度照片獎

2025年捷克新聞攝影比賽的「年度照片獎」由記錄捷克東部礦坑停產的作品奪得，呈現200年採礦歷史走向終結的重要時刻。展覽同時回顧2025年度時事，包括捷克總理巴比斯贏得國會大選的場景；以及俄烏戰爭背景下，由截肢球員組成的烏克蘭足球隊。

第31屆捷克新聞攝影比賽（Czech Press Photo 2025）吸引近300位攝影師參賽，共提交約5250張作品，創下新高。捷克國家博物館精選約800張照片，呈現歷史、戰爭、人道與社會韌性的不同面貌。

捷克新聞攝影比賽執行總監蘇拉洛娃（VeronikaSouralová）透過新聞稿表示：「Czech Press Photo 是高品質新聞攝影的象徵，融合創意、勇氣與專業。得獎作品展現作者鮮明的個人風格，並以文字難以完全傳達的方式記錄時代。」

捷克國家博物館（Czech National Museum）已第6度主辦攝影展。捷克國家博物總館長盧卡其（MichalLukeš）表示，國家博物館長期與Czech Press Photo合作，每年透過展覽呈現強烈且真實的影像，記錄當代事件，讓觀眾透過獨特視角理解世界的變遷。

2025年「年度照片獎」得主為捷克報社Deník記者卡邦（Lukáš Kaboň）。他的作品記錄捷克東部邊境最後一座煤礦坑ČSM-Sever在停產前的採煤現場。畫面中，一名礦工上身赤裸、汗水淋漓地工作，展現勞動的艱辛與張力。採礦業在捷克擁有深厚歷史基礎，自18世紀末開採未曾中斷，這段逾200年的歷史已於今年初正式畫下句點。

「布拉格市長獎」則頒予以布拉格奧爾尚斯克公墓（Olšanské hřbitovy）為主題的特寫系列作品。在「人物與話題」類別，則由記錄總理巴比斯（AndrejBabiš）於2025年國會競選活動的系列影像獲獎。

本屆體育類首獎，由拍攝烏克蘭首支以截肢球員組成足球隊Pokrova Lviv的攝影師奪得。這支足球隊是由俄烏戰爭期間，失去肢體的退伍軍人組成，他們以另一種方式延續戰鬥精神，將人生的戰場轉移至足球場。隊員透過運動彼此支持，共同重建生活與未來。

在「肖像、藝術與文化」類別中，黑白作品「捷克芭蕾舞首席的職業告別」獲獎。捷克芭蕾舞界的重要人物馬羅娃（Nikol Márová）於2024年底在布拉格以「慾望號街車」中布蘭奇一角，完成最後一場獨舞演出。

關注人權議題的攝影師涅梅切克（PavelNěmeček）在本屆兩度獲獎，其中作品「灰塵中的希望」聚焦敘利亞的人權議題，獲得聯合國難民署獎項；另一作品「伊斯坦堡之聲」則獲捷克廣播電台Radiožurnál獎肯定。

本屆賽事亦首次設立「歐洲計畫」類別，開放歐洲各國攝影師參與，最終由關注氣候變遷的「瑞士羅納冰川融化地區的科學測量」的作品獲獎。

此外，新設的「捷克生活」類別則聚焦本地紀實攝影，由「捷克最後的獅子」系列影像奪得首獎。作品記錄2022年捷克實施肉食性動物繁殖禁令後的轉變，在禁令生效前的最後期限內，捷克最後一批合法繁殖的幼獅誕生於洪伯托馬戲團（Circus Humberto）