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裝不裝冷氣？歐洲激辯 延燒成政治攻防

聯合報／ 編譯梁采蘩周辰陽盧思綸羅方妤／綜合報導
熱浪席捲歐洲，民眾廿七日湧向德國呂根島海灘消暑。（美聯社）
熱浪席捲歐洲，民眾廿七日湧向德國呂根島海灘消暑。（美聯社）

歐洲遭嚴重熱浪侵襲，讓冷氣延燒成政治議題。法國極右翼政治人物喊出提供免利息貸款讓民眾裝冷氣，除了指控政府未能提升抗災能力，也把冷氣塑造成文化議題，攻擊長期以來基於環保理由反對冷氣的極左派。

ＢＢＣ報導，世界衛生組織秘書長譚德塞廿八日警告，歐洲正遭遇史無前例的初夏熱浪，德國、波蘭與捷克等國高溫打破紀錄，目前歐洲數百萬人生活在極端高溫下，數百人死亡，學校被迫關閉，電網也承受沉重壓力。歐洲最古老的瑞士貝茲諾核電廠營運商表示，由於熱浪導致冷卻用的河水溫度飆高，因此將反應爐關閉。

外媒報導，民眾想盡辦法降溫，如深夜在公園納涼、把濕毛巾蓋在赤裸身體上、花錢到旅館過夜或戲水消暑，德、法共約數十人因避暑而溺斃，西班牙已通報數十起與高溫有關的死亡事件。

英國GB News報導，部分美國媒體人士近日嘲諷巴黎許多室內空間沒有冷氣，巴黎副市長普爾瓦反擊說，美國身為全球第二大溫室氣體排放國，對全球暖化及法國正在承受的後果負有相當責任，呼籲美方別再說教，應先盡自己的責任。

法國由於建築法規、環保意識以及不少民眾的健康觀念，目前只有約百分之廿五家庭裝冷氣，低於西班牙與義大利的百分之五十，也遠低於美、日的百分之九十。法國國民聯盟領袖雷朋廿六日承諾，如果當選總統，將推動大規模的空調計畫。

ＢＢＣ報導，雷朋呼籲制定全國性「冷氣計畫」，為所有學校與醫院配備空調。國民聯盟發言人唐吉表示，該計畫包括總額達兩百億歐元（約台幣七二○○億元）的政府支持免息貸款。極左派領袖梅蘭雄則說，不可能到處裝冷氣，這是會讓問題惡化的假解方，應優先改善建築隔熱。

目前法國僅約四分之一家庭裝冷氣，醫院和學校也很少有空調。法國「生態主義者黨」領袖通德利耶本周表示，學校和醫院需要配備空調。過去法國環保運動一直批評，空調加劇全球暖化和氣候變遷。

對許多法國人來說，冷氣過去被視為耗電、不環保，甚至有點「美式」，如今也不得不考慮。巴黎大區議會保守派主席佩克雷斯說，國家奉行反冷氣意識形態，除了其他降溫方式，空調也必須納入考量，她希望二○三二年前，所有巴士與鐵路列車都配備空調。

不用空調被罵 比國改「聰明降溫」

比利時根特市政府官網勸導市民不要使用空調，表示「最好的空調是一棵樹」；此舉遭右翼議員抨擊，「在左翼綠色胡言亂語的壓力下，我國所有政府都建議不要使用空調，實在荒謬。空調是最有效的解決方案，政府靠著這種荒謬建議，良心上究竟已背負多少死亡？」市府後來刪除「避免使用空調」字眼，改為「聰明降溫」。

持續高溫導致德國萊比錫電車軌道廿七日出現嚴重損壞。（美聯社）
持續高溫導致德國萊比錫電車軌道廿七日出現嚴重損壞。（美聯社）

歐洲 冷氣 捷克 德國 熱浪 高溫

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