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談中國言論自由 流亡異議人士董廣平：像住在牢籠

中央社／ 香港29日綜合外電報導

中國異議人士董廣平數度逃亡後於近日抵達加拿大，他接受美聯社專訪談到中國缺乏言論自由，「像住在牢籠、非常令人窒息」，「國內生活環境極惡劣，活著跟死了幾乎沒有區別」。

68歲的董廣平過去是警察，由於力倡政治改革與人權，多年來一直是北京政府的眼中釘，且數度被判入獄，他多次設法逃離中國但都失敗。

董廣平抵達多倫多（Toronto）後接受美聯社視訊專訪，他談到中國缺乏言論自由，「像住在牢籠，非常令人窒息」，並表示自己出獄後在中國無法領取退休金和換發護照，還常遭警方監控。

董廣平最近一次逃亡是在今年5月24日，他自中國山東威海駕駛一艘加裝引擎的灰色橡皮艇出航，原訂前往日本，心想日本不會將他遣返回國。不料，隔天起大霧，他並發現開著衛星定位系統（GPS）的手機電力即將耗盡、行動電源也沒電，趕緊啟動應變計畫、開往韓國。

他回憶說，當時最害怕橡皮艇遭遇風浪翻覆，但他別無退路，只能克服對死亡的恐懼。董廣平指出：「國內（指中國）生活條件極其惡劣，甚至活著跟死了幾乎沒有區別。所以毫無理由怕死，往前走才有機會活下去。」

董廣平後來由韓國漁船救起並報警。韓國海警以涉嫌違反出入境法規將其拘留，後來他被送往仁川附近難民收容中心。董廣平說聯合國難民署6月稍早曾以視訊方式聯繫他。

難民收容中心負責人詢問了董廣平的身高、體重和眼睛顏色等，起初他有些擔心，不過最終傳出好消息。董廣平的律師告訴他，這是加拿大外交單位的要求。大約1周後董廣平登機並於26日抵達多倫多。

他不清楚自己根據哪些規定獲准前往加拿大，但推測是韓國與加拿大政府以及聯合國難民署（UNRefugee Agency）合作的成果。他說：「我非常驚訝，這像是一場夢，過程非常快。」

加拿大駐韓國大使館對董廣平一案不予置評。韓國外交部表示，依法律和原則處理此案，但未說明首爾協助董廣平前往加拿大過程中扮演何種角色。聯合國難民署以保護和保密為由，不評論個案。

董廣平抵達多倫多後表示，他終於首次體會到十多年來渴望的自由，「我很高興，現在坐在這裡，感覺就像回到家一樣」。他希望未來靠自己謀生，像是開卡車或申請擔任Uber駕駛。

根據國際特赦組織（Amnesty International），董廣平於2015年帶著家人逃到泰國，家人之後雖以難民身分移居加拿大，但獲聯合國認可難民身分的他，卻遭泰國當局移交給中國警方。

美國倡議團體「中國人權」（Human Rights inChina）表示，董廣平在1989年北京天安門廣場鎮壓事件發生10年後，因簽署請願書而隨即被開除警職。

聯合國專家指出，2001年董廣平因「煽動顛覆國家政權」罪被判入獄約3年，2014年又因參與天安門相關活動遭拘留。

對董廣平而言，這場戰鬥尚未結束，他還打算繼續呼籲推動中國民主化。他強調，「我的終極目標是讓中國實現憲政民主」。

加拿大 多倫多 北京

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