快訊

法說會前的「最後上車機會」 外資啟動台積電新一波目標價上修潮

美股早盤／美光、SanDisk下殺 但三大指數上揚、台積電ADR漲2%

聽新聞
0:00 / 0:00

日本拚2027年開採南鳥島稀土 盼降低對中國大陸依賴

中央社／ 東京29日綜合外電報導
圖為日本採礦船地球號前往南鳥島展開深海稀土泥抽取測試。（路透）
圖為日本採礦船地球號前往南鳥島展開深海稀土泥抽取測試。（路透）

日本首相高市早苗今天在內閣綜合海洋政策本部會議上，指示相關閣僚儘速以產業規模，在2027年度內，推進東京都小笠原村南鳥島外海的海底稀土開發與驗證。

日本共同社及「日本經濟新聞」報導，該項計畫預計達到每日開採、運輸及精煉350公噸以上海底黏土狀沉積物的規模。高市此舉旨在降低對中國稀土的依賴，並以未來的商業利用為目標。此外，高市也要求政府展開北極基本政策修訂作業，預計於2027年度內完成修訂。

今年2月，日本海洋研究開發機構（JAMSTEC）的地球深部探查船「地球號」已成功在南鳥島外海、水深約5600公尺的海底，採集到含有稀土的黏土狀沉積物。高市在會議上表示，從經濟安全保障的角度出發，政府有意完善開發所需的相關體制。不過，如何提高經濟效益等，仍是目前面臨的課題。

日本政府計劃在2040年度前，官民共同向海洋領域投入超過3兆日圓（約新台幣5910億元）。其中將撥出9000億日圓（約新台幣1773億元）用於稀土與錳結核等海洋資源開發。而針對在安全保障領域中重要性與日俱增的海洋無人機，也將投入1.2兆日圓（約新台幣2364億元）。

日本政府預計將於2027年度內開始全面調查南鳥島外海的海底稀土開發。

此外，高市也指示要利用海洋無人機和人造衛星，建立「海洋狀況意識」（MDA）。高市同步要求海洋政策擔當大臣赤間二郎等閣員，透過公共採購來吸引民間投資，藉此營造出讓民間企業能預期一定收益、進而願意更積極進行初期投資的環境。

在本次會議中，綜合海洋政策本部專家會議的座長中西寬，也向高市遞交了關於海洋政策的意見書。

稀土 日本 高市早苗

延伸閱讀

陸海警船在日本EEZ護航科考船 日媒：罕見行使「管轄權」

「白海豚調查不足」中油通霄大潭海底輸氣管線計畫 討論3小時決議補正再審

20家日本實體遭制裁 大陸外交部：遏制「新型軍國主義」妄動

北京加碼制裁日本…20家企業再遭出口管制 日本政府抗議並要求撤回

相關新聞

奴隸血淚......法國的黑奴貿易陰影與《黑人法典》廢除

許多法國人自己都不知道，法國曾經有一部《黑人法典》（Code Noir），規範著殖民地的奴隸制度。從17世紀路易十四制定、頒布以來，一直都沒有以正規的法律文字予以廢除。直到2026年5月28日，法國國民議會才全體通過廢除《黑人法典》，是令人感動卻也困惑的一刻。為什麼這部法律要等到法國於1848年停止奴隸制度後，歷經178年才宣告廢除呢？而這個時間點廢除，又有什麼特殊意義？本文從人的流動、法律、與政治三個面向，探討《黑人法典》的歷史。

圖輯／美伊停火後的伊斯蘭教什葉派「阿舒拉節」

伊斯蘭曆法中的阿舒拉節（Ashoura）是什葉派穆斯林的重要節日，世界各地的什葉派穆斯林會在這天悼念什葉派的精神領袖胡笙．伊本．阿里（Husayn ibn Ali）之死。今年的阿舒拉節落在西元2026年6月25日，正值美伊停火之後，伊朗及其「抵抗軸心」的武裝代理人盟友都是什葉派，胡笙也是伊朗伊斯蘭革命衛隊召喚與動員「抵抗軸心」的重要符碼，也讓這場美伊停火後緊接而來的阿舒拉節，有著不同以往的象徵意義。

帶12歲女兒赴日賣淫 泰國母親被台灣引渡回泰判7年半

日本富士新聞網去年11月報導，日本東京一間按摩店涉嫌雇用一名12歲泰籍少女從事性交易，當時51歲店主細野正之因涉案被捕，報導還說這名少女是被當時29歲的親生母親帶到東京賣淫。這名狠心女子如今被泰國法院判刑。

日本拚2027年開採南鳥島稀土 盼降低對中國大陸依賴

日本首相高市早苗今天在內閣綜合海洋政策本部會議上，指示相關閣僚儘速以產業規模，在2027年度內，推進東京都小笠原村南鳥島...

科學家：若無人為氣候變遷 歐洲不可能6月就這麼熱

紐約時報報導，科學家表示，人為引起的氣候變遷，使歐洲酷熱高溫機率遠高於20年前，而歐洲的在地因素，讓當地升溫速度是全球平均兩倍以上。

熱到軌道融化！德萊比錫輕軌全面停駛

外媒報導，歐洲熱浪帶來極端高溫，已導致2,300人喪命，也迫使歐洲取消許多文化活動。德國各地氣溫也屢創新高，東部城市萊比錫（Leipzig）的輕軌電車，更因高溫致使軌道設施融化受損，將延長停駛至當地周一（29日）凌晨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。