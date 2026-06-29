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歐洲熱浪肆虐…科學家：若無人為氣候變遷 不可能6月就這麼熱

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社
羅馬尼亞一隻海鷗27日在首都布加勒斯特泰坦公園噴泉消暑。歐新社

紐約時報報導，科學家表示，人為引起的氣候變遷，使歐洲酷熱高溫機率遠高於20年前，而歐洲的在地因素，讓當地升溫速度是全球平均兩倍以上。

科學家檢視數十年來的氣溫記錄後得出結論，即使是在目前的氣候條件下，像6月底這種強度、橫跨歐洲廣大地區的熱浪仍屬罕見，在記錄中的任何一年發生機率不到 1%。

在2000年代，6月就發生熱浪的狀況更罕見，當時全球氣溫比現在低攝氏0.6度。研究人員指出，若是在50年前，當時地球平均氣溫比現在低約攝氏1.1度，這種熱浪幾乎「根本不可能發生」。

這份報告的第一作者、英國倫敦帝國學院氣候科學家基平表示，「如果沒有氣候變遷，本月的熱浪幾乎不可能發生」，未來這種熱浪發生的頻率，取決於各國減少溫室氣體排放付出的努力。

這份報告由「世界天氣歸因組織」（WWA）的科學家撰寫。該倡議組織分析極端天氣事件，理解人為暖化如何影響天氣。

這波熱浪成因是籠罩在歐洲上空的高壓系統，持續將北非熱空氣送往歐洲。這種現象被稱為「熱穹」，是西歐許多夏季酷暑的元凶。

WWA氣候科學家奧托表示：「在沒有人為氣候變遷的年代，這樣的高溫非常罕見。」

研究人員在分析中利用氣溫紀錄，估算全球暖化如何改變過去數十年不同強度熱浪的發生機率。分析結果顯示，若發生機率相同的熱浪在2000年代侵襲歐洲，平均白天氣溫將比現在低約攝氏2度，而1976年則低約攝氏3.5度。會挑選1976年，是因為那一年歐洲特別熱。

據歐盟氣候監測服務機構哥白尼計畫統計，歐洲升溫速度全球最快， 自1990年代中期以來，歐洲每十年平均升溫約攝氏0.56度，是全球平均的兩倍以上。

歐洲迅速變熱，主要是幾項在地因素。一是北極海冰與陸地積雪減少，使深色海面與土壤暴露，吸收更多太陽熱能。另外，歐洲成功控制空汙，減少有害健康的微粒排放，卻削弱這類微粒反射陽光的降溫效果。最後是赤道與北極溫差減少，改變高空氣流，使極端熱浪滯留歐洲更久。

氣候變遷 歐洲 熱浪 暖化

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