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香港泛民主派初選案出獄者赴日 遭入境審查約20小時

中央社／ 台北29日電

香港泛民主派初選案被判違反國安法的岑子杰，2025年出獄。日本產經新聞報導，岑子杰6月16日在日本羽田機場入境時，接受了長達約20小時的入境審查；當時相關職員表示，因他曾被判處一年以上刑期，需要進一步審查。

岑子杰是前香港民陣召集人，在香港泛民主派初選案被判違反國安法中顛覆國家政權罪，被判囚4年3個月，於2025年5月30日出獄。

日本產經新聞29日報導表示，岑子杰為了慶祝生日及與家人旅行，於6月16日到日本，原定停留至6月20日，期間會前往鎌倉等地觀光。

報導表示，岑子杰於6月16日下午抵達羽田機場入境時，入境部門的職員指他曾被判處「一年以上刑期」，因此進一步詢問詳細情況。

岑子杰表示，他向職員出示自己攜帶的泛民主派初選案相關新聞報導及法庭判決資料，並說明：「這不是殺人、縱火或竊盜等一般刑事案件，而是一宗高度政治性的案件。」

當時職員表示，需要進行特別審查，可能需要3至4天。岑子杰的家人先入境，岑子杰一人留在機場。審查持續了一整夜，岑子杰只能在機場過夜。17日上午，相關部門職員表示仍在「審查中」，直到中午左右才歸還護照，准許岑子杰入境。職員再次確認他一定要於6月20日出境。

岑子杰表示，出獄後他曾前往韓國、台灣、英國、美國等地，都未曾像此次一樣被長時間滯留。

對於日本入境部門的做法，岑子杰表示，日本入境部門的職員表現專業，態度友善，亦指出不能期望所有日本入境職員都了解香港的局勢。

岑子杰表示，被留置於羽田機場期間，他曾向旅日香港人求助，日本政府相關人士及前國會議員等，也協助向外務省及法務省說明情況。

不過，岑子杰擔心未來再次入境日本時可能遇到相同問題。他表示，尊重日本政府有權審查曾受刑事處罰的人，但他同時強調，香港國安法案件具有特殊的政治背景，希望日本能研究建立一套制度，讓涉及國安法案件的人在完成必要程序後，日後能夠順利入境。

產經新聞就此次事件向日本出入國在留管理廳查詢，該廳僅表示，對於個別案件，不便接受採訪。

香港 羽田機場 日本

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