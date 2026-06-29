Contact TAIWAN前進馬來西亞 深入校園搶人才

馬來西亞身為東南亞半導體產業重鎮，吸引全球科技業進駐，台灣也透過經濟部Contact TAIWAN平台提前布局，深入大學攬才；大馬學者認為，台灣擁有完整半導體與電子產業聚落，未來雙方在人才及產業合作深具發展潛力。

拉曼大學（UTAR）是馬來西亞知名大學之一，設有工程、資訊科技、電腦科學、數學、工商管理等學院，近年積極投入人工智慧（AI）及資訊科技人才培育，相關科系學生也成為科技企業延攬的重要對象。

由經濟部建立的國家網絡平台Contact TAIWAN今天前進拉曼大學，率領台灣企業與學子面對面交流，其中，生技醫療、半導體及人工智慧（AI）等領域職缺受到學生關注。

一名就讀生技醫療領域的學生表示，除半導體產業外，台灣在生技醫療、精密製造等領域也極具競爭力，希望透過校園攬才赴台，累積跨國職場經驗，接觸不同產業的研發環境。

另有工程學院學生指出，台灣擁有完整半導體供應鏈及製造產業聚落，對工程背景學生深具吸引力。

對於Contact TAIWAN攬才，拉曼大學助理教授黃瀚輝（Jack Ng Hon Wi）告訴中央社記者，台灣與馬來西亞在培育資訊科技與人工智慧人才方面已有深厚合作基礎，例如拉曼大學長期與台灣群聯電子合作，也曾與馬來西亞華社研究中心共同推動AI人才培育，反映雙方高科技人才交流持續深化。

他指出，台灣擁有完整且具國際競爭力的半導體與電子產業，從高等教育、人才培育到產業鏈發展相當成熟，許多大學都設有相關課程，對有志投入科技產業的馬來西亞青年深具吸引力，未來台馬在科技人才培育及產業合作仍有很大發展空間。

黃瀚輝認為，馬來西亞青年具備多元文化與多語言優勢，除熟悉中文外，也普遍具備英語及馬來語能力，不少人更能使用廣東話等語言，在跨國企業及國際職場具有競爭力，可望成為台灣科技產業延攬國際人才的重要來源。

近年隨著人工智慧帶動半導體、高科技及生技產業人才需求增加，台灣企業除參與大型徵才活動，也將攬才觸角延伸至海外校園，提前布局科技人才。