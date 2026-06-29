京都電車清晨驚傳事故 載30乘客列車出軌、8.5萬旅客大受影響

日本近鐵京都線今天清晨發生列車脫軌事故，一列載有30名乘客的普通列車在駛離京都站後不久脫軌，所幸無人受傷，但截至下午，恢復行駛時間尚未確定，估計影響約8萬5000名旅客。近鐵召開記者會，就事故向乘客及相關人士致歉。

NHK報導，根據近鐵說明，事故發生於清晨5時許，一列由京都站開往橿原神宮前站的4節車廂普通列車，在駛離京都站約120公尺、通過轉轍器時脫軌。

當時列車時速約20公里，車上共有30名乘客及3名乘務人員，2、3節車廂朝行進方向的右側脫離軌道，所幸無人受傷。

近鐵表示，事故發生前，京都站的值班助理站長曾徒步巡查軌道，目測未發現異常；事發地點的轉轍器在列車營運前透過遠端系統檢查，以及事故列車通過時的運作紀錄，也都沒有顯示異常。

列車駕駛則表示，在通過轉轍器時突然感受到「車輛後方像被拉住」的異常感，隨即停車，之後確認列車已經出軌。

目前事故原因仍待釐清，日本國家運輸安全委員會已派遣2名事故調查官前往現場調查。

由於必須先將列車移走，並進行軌道修復，近鐵京都線京都站至上鳥羽口站區間雙向列車全天停駛，預估約8萬5000名旅客受到影響，復駛時間尚無法確定。

近鐵鐵道本部大阪統括部長高浦仁史在記者會上表示，對此次事故造成旅客及相關人士極大不便深表歉意，公司將嚴肅看待此次事件，徹底查明原因，並採取措施防止類似事故再次發生。

近鐵過去也曾發生多起出軌事故。2009年2月，三重縣津市東青山站曾因施工器材遺留在軌道旁，導致普通列車脫軌並撞上電線桿，造成2名乘客受傷。

此外，2023年5月大阪八尾市車庫內，以及2024年4月大和西大寺站附近車庫內，也曾發生回送列車脫軌事故，兩起事故均未造成人員傷亡。