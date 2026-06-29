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人與猩猩笑聲一致 專家：是跨物種演化聯繫

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
人類與靈長類動物的笑聲擁有相似特徵，不僅遵循著相似的節奏模式，並可追溯至約一千五百萬年前的共同祖先。（Photo by Alex Kraft on Unsplash under C.C License）
人類與靈長類動物的笑聲擁有相似特徵，不僅遵循著相似的節奏模式，並可追溯至約一千五百萬年前的共同祖先。（Photo by Alex Kraft on Unsplash under C.C License）

人類與猩猩有相似的笑聲？英國動物科學研究指出，人類與靈長類動物的笑聲擁有相似特徵，不僅遵循著相似的節奏模式，並可追溯至約一千五百萬年前的共同祖先。科學家認為，人類的笑聲隨著社會演化變得更加複雜多樣，而這種基礎的聲音表達，屬於跨物種的演化聯繫。

人與猩猩共同笑聲

美聯社》報導，華威大學研究團隊透過觀察被搔癢的幼童與多種猩猩，發現兩者的笑聲規律極為一致，而這項特徵有可能源自一千五百萬年前的共同祖先。研究指出，雖然人類的笑聲隨著社會發展變得更為複雜多樣，但基礎的音律結構依然與靈長類動物相似。

透過研究笑聲如何隨動物的社交生活而演化，科學家能更清楚地界定人類的獨特之處，以及哪些溝通特質是與其他動物共有的，並有助於釐清語言如何在演化路徑上，從原始的鳴叫聲轉變為複雜的符號系統。

人類溝通演化線索

ScienceAlert》報導，在人類與大猩猩之間，笑聲都扮演著不使用文字即可傳達「玩耍」與「快樂」感受的作用，而這種對物理刺激的反應模式在物種間具有高度的一致性。因此，笑聲是理解語言起源與人類溝通演化的關鍵線索。

科學家認為，這項研究有助於追溯人類溝通能力的演化歷程，展現了跨物種的情感連結。未來，透過分析聲音遺留的線索，研究團隊希望進一步揭開人類社交行為的起源。

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