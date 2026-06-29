聽新聞
0:00 / 0:00
人與猩猩笑聲一致 專家：是跨物種演化聯繫
人類與猩猩有相似的笑聲？英國動物科學研究指出，人類與靈長類動物的笑聲擁有相似特徵，不僅遵循著相似的節奏模式，並可追溯至約一千五百萬年前的共同祖先。科學家認為，人類的笑聲隨著社會演化變得更加複雜多樣，而這種基礎的聲音表達，屬於跨物種的演化聯繫。
人與猩猩共同笑聲
《美聯社》報導，華威大學研究團隊透過觀察被搔癢的幼童與多種猩猩，發現兩者的笑聲規律極為一致，而這項特徵有可能源自一千五百萬年前的共同祖先。研究指出，雖然人類的笑聲隨著社會發展變得更為複雜多樣，但基礎的音律結構依然與靈長類動物相似。
透過研究笑聲如何隨動物的社交生活而演化，科學家能更清楚地界定人類的獨特之處，以及哪些溝通特質是與其他動物共有的，並有助於釐清語言如何在演化路徑上，從原始的鳴叫聲轉變為複雜的符號系統。
人類溝通演化線索
《ScienceAlert》報導，在人類與大猩猩之間，笑聲都扮演著不使用文字即可傳達「玩耍」與「快樂」感受的作用，而這種對物理刺激的反應模式在物種間具有高度的一致性。因此，笑聲是理解語言起源與人類溝通演化的關鍵線索。
科學家認為，這項研究有助於追溯人類溝通能力的演化歷程，展現了跨物種的情感連結。未來，透過分析聲音遺留的線索，研究團隊希望進一步揭開人類社交行為的起源。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。