法國巴黎時裝週遇41度熱浪 秀場冰袋成最搶手配件

歷史性熱浪席捲法國之際，最近巴黎時裝週最搶手的配件不是包包、球鞋或手錶，而是冰敷袋。

美聯社報導，為因應這波熱浪，各大時尚品牌為確保嘉賓有「冰」至如歸的感覺，無不提供噴霧機、清涼毛巾、遮陽傘，還用銀盤端出冰鎮的礦泉水來協助降溫。

然而，再多降溫措施也無濟於事。當地有歷史背景的場館悶熱不堪；來賓摩肩接踵；冷氣設備不是沒有就是效能不足；甚至連水都成問題：有品牌因現場只找得到塑膠瓶裝水，一度寧可不發水，也不願提供塑膠瓶裝水。

這之所以重要，是因為巴黎時裝週可不是小型文化活動。

巴黎時裝週是法國最具代表性的出口產業之一：一年6個時裝季，全球頂尖精品品牌、明星、編輯、買家與客戶在一個個於過去涼爽年代打造的老式場館內的一舉一動，都牽動著這個動輒數以十億美元計產業的運作。

這次為期1星期的巴黎時裝週也引發一個難題：如果氣候變遷持續帶來更頻繁、更強烈的熱浪，巴黎究竟還適合在盛夏舉辦男裝與高級訂製時裝秀嗎？

熱浪襲擊下，巴黎氣溫一度逼近攝氏41度，法國多地進入緊急狀態，大部分地區發布紅色警報，醫療院所也被要求準備收治更多因高溫入院的患者。

來自澳洲、現居倫敦的時尚評論家弗利曼（BenFreeman）直呼：「我真的以為自己快暈倒了。」

正如同羅浮宮（Louvre）因建築老舊、「對氣候變遷的調適能力不足」而調整開放時段一樣，時裝週暴露出的問題不僅關乎巴黎，也關乎時尚本身：當氣候條件與場館、日程與人潮都配合不上的時候，該如何維持指標性機構的正常運作？

而更大的矛盾，是在伸展台上。

在巴黎春夏男裝週上，時尚界雖然砸大錢在想像「明年夏天」的時尚，卻連「今年夏天」的熱浪都快熬不過去。各大品牌一邊忙著幫看秀的貴賓降溫，一邊卻又讓男模穿上完全不合時令的皮革、潛水料、羊毛和皮草。

法國時裝品牌迪奧（Dior）設計師強納森．安德森（Jonathan Anderson）坦言，「這個日程完全說不通」，並歸咎於零散的商品交貨周期，以及與現實季節脫節的商業模式。

在場內，前排有賓客建議，不如取消最炎熱月份的時裝週。在場外，24歲的時尚科系學生李威（ThomasLevy）也說：「巴黎沒有哪裡都有冷氣，這種設備很少見。」他說：「我根本不知道這週模特兒怎麼能穿得下那些皮革或針織大衣。」

法國時尚聯盟表示，主辦單位已依照政府熱浪應變計畫調整，包括提前秀場時間、增加飲水、噴霧與遮蔭措施。

但根本問題更深。從場地到服裝，這個產業的硬體原本就是為一個更涼爽的世界而設計；服裝也不是為巴黎夏天打造，而是面向全球市場，特別是那些6月仍生活在冷氣環境中的消費者。

對他們而言，6月買一件羊毛大衣並不矛盾，那不過是一筆再平常不過的消費。