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日本警見熊啃疑似人體 青森男子採竹筍失蹤

中央社／ 東京29日綜合外電報導

日本青森縣黑石市一名63歲男子昨天前往山區採竹筍之後失蹤。警方出動直升機搜索時，從上空發現有熊啃食「像是人體的物品」。

「讀賣新聞」報導，青森縣警方的直升機當時前往青森市荒川地區的山區，接著在今天上午9時30分左右重啟搜索行動。

青森放送（RAB）報導，這名失聯男子名叫工藤正治，他昨天清晨6時左右與另一名友人同行，前往青森市荒川地區八甲田旅館東側約540公尺的山區，採集竹筍，不過他沒在會合的時間回來。

警方指出，這名失蹤男子的友人在會合處等待時，除了看到他們放置的行李看起來曾被動物弄亂，也目擊附近有一頭熊出沒。

警方等單位正在持續搜索這名失聯男子，研判他可能被熊攻擊。

現場附近本月24日曾經發生熊襲人致傷的事件，傷者是一名採竹筍的女性。

另外，青森市一名68歲男性本月21日也跟家人說「要去採竹筍」之後就失聯，當局還在尋找他的下落。

日本 動物 青森

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