熱浪狂襲歐洲　羅馬長者靠智慧手環安心獨居

熱浪近日侵襲歐洲，羅馬市政府為獨居長者提供可監測心率、睡眠與跌倒狀況的智慧手環，搭配社工遠端關懷服務，盼能及早發現健康異常，在高溫期間降低意外發生風險。

路透社報導，丈夫與愛貓相繼離世後，85歲老婦加澤拉（Dina Gazzella）獨自在羅馬東郊生活，但拜智慧科技所賜，她並不孤單。

社工團隊透過一款電子手環為她提供遠端照護，這款手環可監測她的心率、睡眠狀況，且能在緊急情況下協助她發出求救訊號。

羅馬市政府去年利用歐盟（EU）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦基金，推出總額高達4億歐元（約新台幣145億元）的長者照護計畫，這款裝置便是其中之一，目前約有700人受惠。

隨著羅馬氣溫攀升至攝氏30多度，地方當局表示，這款手環是重要的健康預防工具，尤其是在歐洲持續遭致命熱浪侵襲之際。

臨床心理學家波門特（Piera Pomente）說：「在酷暑期間，這款手環對長者尤其重要，因為他們的血壓容易下降，心率也會比平常略低，真的很容易受到高溫影響。」

這款黑色塑膠手環外型如手錶，內建動作感測器，可偵測意外跌倒，並持續追蹤加澤拉在住家內外的活動情況。

加澤拉對記者說：「如果我身體不舒服，它就是救命工具。」

她說，這款手環讓她感到安心。「他們說服我佩戴，因為他們告訴我這很有必要。我一個人住，如果發生什麼事、跌倒了，沒有人會扶我起來；有了它，手環會發出警報，馬上就會有人趕來。」

精神奕奕的加澤拉在公寓裡忙進忙出，一邊展示孫子孫女的照片，一邊沖煮義式濃縮咖啡，還興奮分享前一天跟著當地社群團體參觀二戰防空碉堡的經歷。

這款手環雖是免費提供，但有些民眾因擔心隱私問題而持保留態度。波門特說，希望能說服更多人佩戴手環。

過去一年，波門特處理過兩起緊急事件，包括一名男子在街頭跌倒，另一人則在家中從輪椅滑落，社工團隊及時通知家屬趕赴現場，順利排除危機。

至於平日，社工服務多半以聊天陪伴為主，每天都會致電關心長者是否按時服藥、能否適應酷暑，或在他們感到無聊、孤單時提供支持與傾聽。

波門特說：「這項服務重點在於幫助他們分享日常生活、抒發情緒，也陪伴他們一起度過炎熱天氣。」