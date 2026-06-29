熱浪成新常態 柏林推「涼爽地圖」打造避暑城市

熱浪成為歐洲夏季新常態，德國首都柏林去年底推出第一份「高溫行動計畫」，將抵禦極端高溫正式納入城市治理。今年夏天第一波熱浪襲歐，柏林啟動涼爽地圖、教堂避暑空間及高齡者關懷等措施，首度檢驗這套城市高溫調適策略。

柏林昨天迎來40度高溫，越來越頻繁的熱浪成為城市治理新課題，根據德國氣象局資料，柏林達到攝氏30度以上的「高溫日」，已由1961年至1990年間平均每年5.6天，增加至1991年至2020年間的11.9天，預計未來仍將持續增加。

柏林市府指出，1985年至2024年間，柏林平均每年約有100人因夏季高溫死亡，約為交通事故死亡人數的2至3倍；在2018與2022等特別炙熱年份，死亡人數更超過400人。

為因應愈加頻繁的熱浪，柏林市政府去年11月公布第一份高溫行動計畫，建立跨部門高溫調適機制，涵蓋醫療照護、公共空間、建築設計、交通及都市規劃等面向，共72項措施，希望提升城市面對極端高溫的韌性，降低熱浪對居民健康與生活造成的衝擊。

高溫行動計畫中，最具代表性的措施是建立全市「涼爽地圖」（https://kuehle-orte.berlin.de/hsp/），整合教堂、圖書館、市民中心及其他公共設施，方便民眾在熱浪期間查詢鄰近避暑空間。

此外，今年開始柏林多座教堂加入「清涼教堂」，在高溫期間免費開放民眾避暑，提供飲水、座椅，部分據點也供應簡單餐食及諮詢服務，希望成為街友、高齡者及遊客的臨時避暑場所。

為重點照護高齡者，高溫行動計畫也推出「高溫電話」服務，當德國氣象局發布高溫警報時，預先登記的長者將接獲電話提醒，提供補充水分、避免外出等防暑建議；部分行政區則提供到府關懷及協助媒合鄰里支援，希望降低熱浪對獨居長者的健康風險。

值得一提的是，此項計畫也反映柏林對空調態度的轉變。過去因耗能及排熱，安裝冷氣並非德國官方建議的高溫調適措施；然而隨著夏季熱浪愈趨頻繁，計畫指出，若醫院、安養機構及照護中心在採取遮陽等措施後仍無法有效降溫，應考慮裝設或使用空調，以保障民眾健康。

除了保護當地居民，柏林官方旅遊推廣單位visitBerlin也提供多語言防暑資訊，協助遊客因應熱浪。

柏林市府表示，高溫行動計畫未來將納入全市氣候調適策略，每3年檢討更新一次，並持續依據熱浪發展及執行情形調整措施，希望讓高溫防災從臨時應變，成為城市治理固定一環，提升柏林因應氣候變遷和極端高溫的能力。