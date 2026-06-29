快訊

獨／才爆虐鼠又虐鳥！高雄男屢罰不改 虎皮、牡丹鸚鵡慘死籠內

第9號颱風巴威恐生成 氣象專家：不只一個熱帶擾動醞釀中

驚見「一動也不動」！彰化豆花老闆坐躺椅疑猝死 路人嚇壞報警

聽新聞
0:00 / 0:00

熱浪成新常態 柏林推「涼爽地圖」打造避暑城市

中央社／ 柏林29日專電

熱浪成為歐洲夏季新常態，德國首都柏林去年底推出第一份「高溫行動計畫」，將抵禦極端高溫正式納入城市治理。今年夏天第一波熱浪襲歐，柏林啟動涼爽地圖、教堂避暑空間及高齡者關懷等措施，首度檢驗這套城市高溫調適策略。

柏林昨天迎來40度高溫，越來越頻繁的熱浪成為城市治理新課題，根據德國氣象局資料，柏林達到攝氏30度以上的「高溫日」，已由1961年至1990年間平均每年5.6天，增加至1991年至2020年間的11.9天，預計未來仍將持續增加。

柏林市府指出，1985年至2024年間，柏林平均每年約有100人因夏季高溫死亡，約為交通事故死亡人數的2至3倍；在2018與2022等特別炙熱年份，死亡人數更超過400人。

為因應愈加頻繁的熱浪，柏林市政府去年11月公布第一份高溫行動計畫，建立跨部門高溫調適機制，涵蓋醫療照護、公共空間、建築設計、交通及都市規劃等面向，共72項措施，希望提升城市面對極端高溫的韌性，降低熱浪對居民健康與生活造成的衝擊。

高溫行動計畫中，最具代表性的措施是建立全市「涼爽地圖」（https://kuehle-orte.berlin.de/hsp/），整合教堂、圖書館、市民中心及其他公共設施，方便民眾在熱浪期間查詢鄰近避暑空間。

此外，今年開始柏林多座教堂加入「清涼教堂」，在高溫期間免費開放民眾避暑，提供飲水、座椅，部分據點也供應簡單餐食及諮詢服務，希望成為街友、高齡者及遊客的臨時避暑場所。

為重點照護高齡者，高溫行動計畫也推出「高溫電話」服務，當德國氣象局發布高溫警報時，預先登記的長者將接獲電話提醒，提供補充水分、避免外出等防暑建議；部分行政區則提供到府關懷及協助媒合鄰里支援，希望降低熱浪對獨居長者的健康風險。

值得一提的是，此項計畫也反映柏林對空調態度的轉變。過去因耗能及排熱，安裝冷氣並非德國官方建議的高溫調適措施；然而隨著夏季熱浪愈趨頻繁，計畫指出，若醫院、安養機構及照護中心在採取遮陽等措施後仍無法有效降溫，應考慮裝設或使用空調，以保障民眾健康。

除了保護當地居民，柏林官方旅遊推廣單位visitBerlin也提供多語言防暑資訊，協助遊客因應熱浪。

柏林市府表示，高溫行動計畫未來將納入全市氣候調適策略，每3年檢討更新一次，並持續依據熱浪發展及執行情形調整措施，希望讓高溫防災從臨時應變，成為城市治理固定一環，提升柏林因應氣候變遷和極端高溫的能力。

熱浪 柏林 高溫

延伸閱讀

熱浪來襲誰還談氣遷？歐洲極右力推冷氣 綠黨也「打破禁忌」承認該裝

北歐熱爆 丹麥98.6℉、瑞士101.8℉ 高溫頻刷新、冰河流失日早到

德國熱浪破紀錄 41.7度高溫釀13溺斃野火四起

西歐熱浪東移 多國刷新高溫紀錄醫療單位告急

相關新聞

受困逾3天一對父子獲救 委內瑞拉雙震增至1450人罹難

法新社記者在受災嚴重的海岸城鎮卡拉巴勒達（Caraballeda）目擊，一名男子與他十多歲的兒子在委內瑞拉雙震襲擊逾3天...

看好消費者願意多掏錢！飲料大廠狂推機能飲品 高蛋白、益生元成新寵

隨著更具健康意識的較年輕消費者對機能型飲品的需求日益提升，飲料品牌正推出愈來愈創新的產品來把握商機，包括添加蛋白質的咖啡及添加益生元成分的汽水。

烏克蘭無人機猛攻煉油廠 普丁首度坦承俄羅斯燃料短缺

俄羅斯總統普丁坦承，由於烏克蘭加強遠程無人機打擊，俄羅斯面臨燃料短缺。多座煉油廠相繼起火，迫使多處地區實施汽油配給。

29兆美元主權資金大調倉：能源、黃金受青睞 憂美元前景

主權基金轉向能源資產！29兆美元資金大搬風 美元地位拉警報

本來覺得很酷但現在覺得擋路 送貨機器人歐美惹民怨

送貨機器人正走進城市街頭，一開始大家覺得這種科技產品很酷、很有未來感，但卻逐漸引發行人安全、公共空間使用、勞工失業等爭議，加拿大多倫多等城市，已禁止送貨機器人使用人行道，其他城市也開始設限。

讀者QA／英國政壇為何進入首相「短命時代」？

編按：英國首相施凱爾宣布辭去工黨黨魁，不僅反映英國內部的政治與經濟困境，也折射出歐洲各國共同面臨的成長停滯、移民壓力與民粹崛起。本周《國際周報》整理讀者提問，由資深國際新聞人郭崇倫解析施凱爾下台原因、接班人選柏南崛起，以及英國政治長期動盪背後的制度與社會因素。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。