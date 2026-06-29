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前所未見熱浪侵襲歐洲 捷克、波蘭高溫破紀錄

中央社／ 布拉格／華沙28日綜合外電報導

捷克氣象局表示，捷克今天再度刷新高溫紀錄，位在首都布拉格以北的多克薩尼測得攝氏41.9度，這是該國兩天內第2次打破高溫紀錄。波蘭今天高溫也創新高，來到40.5度。

法新社報導，捷克氣象局（CHMI）在社群平台X上指出：「這是我們官方氣象站網絡首次記錄到41度的高溫。」

氣象單位昨天曾在多克薩尼（Doksany）測得40.9度的當時歷史新高，打破14年前的紀錄。

如同歐洲大部分地區，過去兩週捷克持續受到前所未見的熱浪侵襲。

捷克氣象局今天表示：「一波來自西南方的非常溫暖氣流已經進入高峰，因此今天數據會高於昨天不足為奇。」

氣象局指出，今天全國171個氣象站中有一半測得歷史最高溫，逾95%創下6月新高，許多氣象站超越昨天的紀錄。

與此同時，波蘭氣象與水資源管理研究所（IMGW）發言人今天告訴法新社，波蘭高溫突破史上新高，來到40.5度。

她表示，「根據目前的遙測和營運數據」，在西部蘇比策鎮（Slubice）測得此一高溫。

熱浪 高溫 捷克

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