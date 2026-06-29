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伊斯坦堡驕傲遊行再遭禁 至少50人被捕

中央社／ 伊斯坦堡28日綜合外電報導

儘管政府禁止舉辦，並且封鎖市中心主要集會場所，一場同志驕傲遊行今天仍在土耳其第一大城伊斯坦堡舉行。主辦單位表示，警方逮捕至少50人，其中包括一名記者。

法新社報導，警方在伊斯坦堡著名地標塔克辛廣場（Taksim Square）周邊架設鐵欄杆加強維安。地方官員同時禁止在亞洲岸的卡迪科伊區（Kadikoy）在內主要集會區示威。省政府也限制地鐵行駛市中心多處地點。

土耳其記者工會（Turkish Journalists' Union）表示，持有合法記者證的雲薩爾（Muberra Unsal）遭到逮捕。

工會在社群平台X上指出：「今年採訪伊斯坦堡驕傲遊行（Istanbul Pride March）的記者再度面臨非法干擾。儘管雲薩爾多次表明自己是記者，仍遭到警方拘留。」

在城巿多區聚集的LGBT（同性戀、雙性戀、跨性別）抗議人士矢言繼續抗爭。

抗議者高喊：「親愛的，今天還沒有結束。事實上，我們才剛開始。我們絕不放棄，會繼續從四面八方走上街頭。」

伊斯坦堡律師公會（Istanbul Bar Association）在其位於獨立大街（Istiklal Avenue）的大樓上掛出寫著「LGBT是人權」的大型布條。

同性戀在土耳其並不違法，但LGBT族群經常遭到總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）針對，他並將出生率持續降低歸咎於他們。

自從2015年以來，年度驕傲遊行幾乎都遭到系統性的禁止和打壓。

另外，土耳其當局昨天未說明理由勒令伊斯坦堡一家同志酒吧停業。此前酒吧老闆曾遭到伊斯蘭團體抗議。

伊斯蘭團體在社群媒體發起運動，反對規劃給LGBT旅客參加的郵輪活動，聲稱該行程的土耳其部分由這家酒吧老闆尤瑪茲（Mustafa Dogan Yilmaz）負責。

該郵輪原定於7月8日停靠伊斯坦堡。親政府的「新曙光報」（Yeni Safak）報導，郵輪業者已經決定取消伊斯坦堡停靠行程。

伊斯坦堡 土耳其 地鐵

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