歐洲熱浪肆虐近兩億人承受35度酷暑 德國與捷克再創破41度高溫紀錄
根據法新社估計，歐洲今天至少有1億9100萬人面臨至少攝氏35度高溫，尤以德國、捷克、匈牙利及波蘭最為炎熱，其中德國與捷克分別以攝氏41.7度及41.1度雙雙創下高溫紀錄。
根據德國氣象局（DWD）初步數據，德國今天創下攝氏41.7度高溫紀錄。捷克氣象局（CHMI）也表示，該國今天再創高溫紀錄，布拉格（Prague）以北多克薩尼（Doksany）測得攝氏41.1度高溫，兩天內第2度打破高溫紀錄。
世界衛生組織（WHO）今天指出，自6月21日以來，歐洲已有超過1300起超額死亡案例，與席捲歐洲多地的破紀錄熱浪有關。
法國公共健康局（Santé publique France）今天表示，在嚴酷熱浪席捲歐洲期間，法國超額死亡人數已達1000人，而且實際數字可能更高。
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