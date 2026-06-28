英國國防投資計畫 擬優先挹注自主無人系統

英國擬於本週、北大西洋公約組織（NATO）安卡拉峰會7月7日登場前，宣布新版國防投資計畫（DIP），國防部今天預告部分內容，透露DIP將優先投資無人、自主系統等新興作戰工具，以及可即刻投入、回應前線行動需求的裝備。

根據英國國防部今天發布的訊息，甫於6月11日接任國防大臣、陸軍空降部隊出身的前內政副大臣賈維斯（Dan Jarvis）已決定調整DIP的資源挹注次序與重點，以解決最迫切需求、可盡快交付為優先，包括投入超過5億英鎊（逾新台幣210億元）打造新一代英國海軍兩棲陸戰突擊隊。

英國國防部表示，海軍兩棲陸戰突擊隊是精銳快速反應部隊，可在短時間內部署至「世界任何地方」，也是北約快速反應先鋒部隊。考量威脅態勢變化，特別是來自俄羅斯的威脅，兩棲陸戰突擊隊未來將更致力於防衛北大西洋和含極圈在內的高北方（HighNorth）區域。

英國也將加強與挪威的合作。挪威是英國在高北方區域防衛的重要盟友，雙方去年12月簽署協議，挪威向英國採購數艘26型（Type 26）反潛巡防艦，雙方將共組艦隊，並共享先進科技和人員訓練。

根據英國第一海軍大臣詹金斯上將（GwynJenkins）今年4月在倫敦發表的一場演說，英挪聯合艦隊的發展經驗應有助英國與其他北歐、波羅的海國家、荷蘭和加拿大組建多國「北方海軍」（NorthernNavies）。

英國國防部另提到，海軍兩棲陸戰突擊隊將配備新型高速突擊登陸艇（CIC），這有助攔截、扣押更多企圖規避國際制裁的俄羅斯「影子艦隊」油輪，並執行更多海上安全任務。

CIC是講求高速、低可偵測性的兩棲行動用艇，用於將精銳部隊和輕型載具從一定距離之外的船艦快速秘密運送至海岸線。

除了CIC，英國國防部表示，在用於改造兩棲陸戰突擊隊的超過5億英鎊投資之中，約1億英鎊將投入無人艇、新世代通訊，以及具聯網協同行動能力的目標導引和攻擊型無人機。相關投資對英國產業界、科技發展和國防出口將形成利多。

此外，英國將打造規模更大的新型兩棲運輸艦，以支援突擊隊行動。在這個領域，英國擬與荷蘭共組艦隊。

賈維斯說，英國的精銳突擊部隊在全球備受敬重，他們執行各項任務以維護英國與盟友安全。英國正在投資殺傷力更強大的新型打擊無人機及高速快艇、兩棲運輸艦，以滿足突擊隊所需，以利持續領先對手、保衛國家安全。

英國政府原定去年下半年發布DIP，但各部會之間針對資源配置問題和如何開源節流持續有歧見，當時首相施凱爾（Keir Starmer）則遲未能負起拍板決策的責任。這導致時任國防大臣希利（John Healey）6月11日突然宣布請辭；數小時後，副國防大臣卡恩斯（AlCarns）也請辭。

繼5月中旬時任衛生大臣斯特里廷（Wes Streeting）請辭後，不到一個月，又有重量級官員求去，再次凸顯施凱爾威信流失。6月22日，面臨黨內日益升高的壓力，敦促他「在仍能保有尊嚴的情況下放手」、「有序交接」，施凱爾宣布請辭，預告執政黨工黨將啟動黨魁（首相）選舉程序。

值得一提的是，除了考量國際安全形勢惡化、有必要增加國防開支，如何善用資源，也是英國政府內部辯論重點。

海軍陸戰隊出身的卡恩斯即曾多次強調，國防部有必要改革採購程序和各項計畫的執行效率，特別是針對時程較長、規模較大的計畫，且應投入更多資源於無人、自主系統等新興科技，勇於終止已不符時宜、或是隨著交付延宕而各項成本增生的軍備案。卡恩斯指出，應避免建軍計畫是在為「昨天的戰爭」作準備、不足以應對持續快速演變的威脅形勢。

英國「泰晤士報」（The Times）今天援引官方知情人士說法報導，英國政府可能最快在30日發布DIP。部分海軍護衛艦和驅逐艦建案在DIP的投資優先順位下滑，讓位給無人和自主系統；英國與日本、義大利合作開發第6代戰機的「全球空中作戰計畫」（GCAP）等大型國際建案，將持續推進。