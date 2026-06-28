吉隆坡閱讀節落幕 沒收手機號召離線閱讀

當滑手機、追短影音成為日常，碎片化資訊充斥之際，馬來西亞正展開一場以閱讀為核心的文化活動，串聯多元語言閱讀社群，讓人們暫放手機、翻開書本，重新建立人與人、人與世界之間的連結。

為期2天的第一屆吉隆坡閱讀節今天落幕，這場以「錯過的快樂（JOMO）：一場獻給分心世代的閱讀慶典」的主題盛會，集結中文、馬來文與英文閱讀社群，希望讀者暫時離線，從演算法與即時訊息的洪流中抽身，重新感受閱讀帶來的專注與沉浸。

大馬首相安華（Anwar Ibrahim）也多次強調閱讀重要性。他曾透過社群媒體表示，書籍不僅是知識的來源，閱讀習慣有助於培養成熟且開放的社會，讓人們更有耐心思考，做出明智判斷，以因應日益複雜的全球挑戰。

吉隆坡閱讀節籌委會主席黃旭剛（Ooi Seek Kang）表示，閱讀本身就是一種JOMO，當人們選擇閱讀一本書，也等於選擇錯過無數則訊息、通知與即時更新；然而正是在這種看似錯過的狀態裡，人們得以重新建立與自己、與他人，以及與世界之間更深刻的連結。

他指出，首屆閱讀節匯聚超過30個中文、馬來文及英文閱讀社群、出版社與作者，安排作家講座、讀書會、產業對談及工作坊等活動。

黃旭剛說，吉隆坡並不缺少讀者、書店或出版社，希望打造的是一個讓不同閱讀社群相遇、交流的平台。

他認為，當世界不斷提醒人們不要錯過任何事情時，吉隆坡閱讀節希望透過閱讀重新喚起深度思考，並逐步發展成馬來西亞重要的年度閱讀盛會，持續推動跨語言閱讀文化。

今年閱讀節也安排The Chill Project沒收手機體驗、24小時書店不打烊、Poetry On The Spot即興詩歌創作、Whisper Corner閱讀推薦角落，以及從黑夜走向晨光的「在破曉前散步」等活動。

馬來西亞是多元族群國家，擁有馬來文、中文及英文並存的閱讀文化。除每年舉辦以華文出版為主的海外華文書市，及以馬來文出版為主的吉隆坡國際書展外，今年更首度舉辦涵蓋中文、英文與馬來文出版內容的吉隆坡閱讀節，促進不同語言閱讀社群交流。