快訊

豪雨淹水補助來了！高雄受災房子最高可領3.5萬元、汽車2萬元

上周剛淹「內湖又強降雨」3小時雨量破99毫米 蔣萬安緊急視察

聽新聞
0:00 / 0:00

泰國17歲少女箱屍案家屬悲慟 澳洲籍嫌犯機場落網

中央社／ 曼谷28日綜合外電報導

泰國海濱渡假勝地巴達雅（Pattaya）驚傳一名17歲少女陳屍行李箱，家屬接獲噩耗後悲慟不已，與此案有關的一名澳洲籍男子在機場被捕，檢方以涉嫌謀殺和棄屍等罪行將其起訴。

路透社報導，泰國警方表示昨天稍早在曼谷蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）逮捕一名40多歲澳洲籍男子卡曼（Simon Peter Carman），他和這樁行李箱藏屍命案有關。檢方指控卡曼涉嫌謀殺和「基於性目的誘拐」未成年少女，以及藏匿、搬運或毀損受害者遺體。

泰國警方調閱監視器後發現卡曼曾與受害者一同進入巴達雅某棟公寓，數小時後他拖著行李箱獨自離去。

警方在社群媒體臉書（Facebook）官方帳號發文表示，嫌犯隨後將行李箱搬上機車，騎至鐵路附近的草地丟棄。警方隨即發布逮捕令，並在卡曼準備搭機返回澳洲時將其逮捕歸案。

受害者的46歲父親通才（Thongchai Donhomla）強調難以接受女兒死訊，受害者繼母奧勒迪（OradeeBussarakum）希望嫌犯受到最嚴厲刑罰。她說：「我告訴警方，我希望他被處死。身為一名（繼）母親，我不知道還能說什麼…只希望他承擔全部後果。」

泰國警方尚未公布卡曼首次出庭的時間。

泰國 澳洲

延伸閱讀

泰國驚傳17歲少女箱屍案 46歲澳洲嫌犯離境前落網

鼓起勇氣揭發獸行！遭父性侵9年還被威脅封口 15歲少女報警求助

醫院工作竟成「把費」 匈牙利男囤積遺體甚至食用部分組織

彰化保鮮膜女屍案死者身分未確認 3男涉殺人、毀損屍體移送偵辦

相關新聞

歐洲飆44度仍不裝冷氣？ BBC曝法國建築「4大結構性硬傷」

近年隨著全球氣候異常，極端熱浪無情肆虐，如何在夏日中消暑降溫，成為各國民眾最關心的生存課題。有網友百思不得其解，面對動輒突破40度的恐怖高溫，為何多數歐洲家庭至今仍堅持不裝空調？話題一出，隨即釣出大批曾旅居海外的鄉民與內行網友，精闢分析溫帶乾熱與台灣濕熱的體感差異，更揭開歐洲各國在安裝冷氣上面臨的歷史與結構性硬傷。

歐洲熱浪高溫創紀錄 法國超額死亡人數破千

法國公共健康局（Santé publique France）今天表示，在嚴酷熱浪席捲歐洲期間，法國超額死亡人數已達100...

英國百歲人瑞長壽秘訣超反差！日常3習慣曝光 家人也傻眼

紐約郵報報導，英國一名新晉百歲人瑞公開長壽祕訣，十分出人意料。她每天喝大量紅茶、愛吃塗上厚厚奶油與柑橘醬的麵包，而且多年來菸不離手，每天至少20支。

星期人物／掀外交風暴 川普親家庫許納衝擊美法同盟？

美國駐法國大使庫許納在巴黎掀起狂瀾，以反猶太主義為由挑戰盟友底線。這場交織著家族恩怨、信仰與川普式權力政治的「私人外交」，使美法百年邦誼淪為談判籌碼，巴黎該如何應對這場詭譎莫測的政治風暴？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。