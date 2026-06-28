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歐洲熱浪高溫創紀錄 法國超額死亡人數破千
法國公共健康局（Santé publique France）今天表示，在嚴酷熱浪席捲歐洲期間，法國超額死亡人數已達1000人，而且實際數字可能更高。
路透社報導，法國公共健康局在說明超額死亡初步數據時指出，死者多數為老年人，預計在納入更多養老機構及居家死亡資訊後，死亡率將攀升。
歐洲民眾持續面臨酷熱天氣，這波熱浪可能與數十人的喪命有關，更已打破多項紀錄、干擾發電並損壞基礎設施。
科學家指出，這波自6月20日開始的熱浪，是歐洲有紀錄以來最嚴重的一次，且歐洲氣候變遷速度也快於全球平均。
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