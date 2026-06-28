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美墨啟用新工廠培養絕育蠅 防治新世界螺旋蠅疫情

中央社／ 墨西哥市27日綜合外電報導

墨西哥與美國今天共同啟用1座新工廠，生產經過絕育處理的蠅類，以防治可能致命的新世界螺旋蠅蛆（New Worldscrewworm，NWS）病，保護牛隻健康。

法新社報導，這座耗資6100萬美元（約新台幣19.4億元）的工廠由墨西哥總統薛恩鮑姆（ClaudiaSheinbaum）與美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）共同主持啟用儀式。

兩國在墨西哥南部奇亞帕斯州（Chiapas）共同出資，不到1年時間就完成工廠興建。

該工廠預計每週最多可生產1000萬隻沒有生育能力的蠅類。巴拿馬目前也設有類似工廠。

墨西哥2024年在奇亞帕斯州首次發現新世界螺旋蠅蛆病例。

美國早在1966年就已根除這種害蟲，但2016年佛羅里達州又出現疫情，主要影響鹿隻。

美國當年主要透過釋放數百萬隻絕育雄蠅與野生雌蠅交配，成功控制這種害蟲。

本月初，美國農業部表示在德州發現1例感染案例。

去年夏天，因有牛隻檢驗出這種寄生蟲，美國一度暫停自墨西哥進口牲畜。

疫情 巴拿馬 墨西哥

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