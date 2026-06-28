美墨啟用新工廠培養絕育蠅 防治新世界螺旋蠅疫情

近年隨著全球氣候異常，極端熱浪無情肆虐，如何在夏日中消暑降溫，成為各國民眾最關心的生存課題。有網友百思不得其解，面對動輒突破40度的恐怖高溫，為何多數歐洲家庭至今仍堅持不裝空調？話題一出，隨即釣出大批曾旅居海外的鄉民與內行網友，精闢分析溫帶乾熱與台灣濕熱的體感差異，更揭開歐洲各國在安裝冷氣上面臨的歷史與結構性硬傷。

2026-06-28 15:47