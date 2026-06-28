胡慕情首爾書展談女性死刑犯 探討犯罪為何發生

首爾書展今天由台灣館主辦的講座請到台灣資深記者、作家胡慕情，分享「一位女性殺人犯的素描」作品，她表示，從鄭捷、林于如事件，想要探討犯罪會發生的原因是最主要契機。

首爾書展台灣館舉辦了台、韓資深記者作家胡慕情、李多慧進行對談。胡慕情擁有多年記者經歷，長期關注人權、環境及社會案件；李多慧為韓國「CINE21」資深記者與作家，關注推理、犯罪與類型題材。

這次講座主題以「一位女性殺人犯的素描」為主軸，這本書以林于如案為核心，胡慕情多次赴監獄採訪林于如，並取得她的親筆自傳。林于如在2009年、27歲時涉嫌殺害母親、婆婆及丈夫，是台灣第4名女性死刑犯，其他3人已執行。

談到會開始調查、書寫林于如案的契機，胡慕情提到了2014年鄭捷隨機殺人事件，「當社會這麼強烈想要他（鄭捷）被處以死刑時，我產生一個困惑，一個因為不想活而去大規模殺害無辜的人，這件事情為什麼不需要被追問」。

胡慕情指出，因為鄭捷當時很快就被槍決，所以沒辦法解開心中疑問，隨後就開始大量瀏覽台灣各個社會案件。胡慕情表示，從中發現在台灣發生的隨機殺人案中，加害者都是男性，「所以我就開始去了解女性殺人犯，發現大部分女性殺人犯跟家庭、情感有關係」。

李多慧分享，在韓國社會新聞的標題中，很常用「某某女」來代稱加害者或被害者，但男性並不會特別被冠上代稱。對此胡慕情指出，「其實跟我們對性別的社會期待是有關的、而不是性別本身，也因為大家對什麼性別應該要具備什麼特質的期待，會影響我們對探索犯罪真實的底線」。

胡慕情提及，林于如因為是女性、媳婦，最後死刑判決基於她是一個女人，且愛賭博、為了錢殺人，應該要被判死刑，「但其實這是一個道德的審判，顯然這樣用某種社會期待去看待犯罪，可能會阻礙我們認知犯罪會出現的原因」。

至於在採訪、撰寫書籍過程中遇到的困難，胡慕情指出，林于如的自述內容部分跟警方調查結果不一致、其說法不可信，都讓她不斷重新思考要如何呈現。不過胡慕情也強調，「對於記者來說，最重要的前提，就是所有人講的話都不能相信」。