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日本箱根擬徵住宿稅 替溫泉勝地帶來可觀收入
日本神奈川縣箱根町是知名的溫泉勝地，每年吸引超過2000萬人次遊客造訪。箱根町公所最近宣布，計劃在2028年度起向旅客開徵住宿稅，每人一晚一律350日圓（約新台幣70元）。
「讀賣新聞」報導，若順利實施，箱根町將是日本全國第一個以「法定外普通稅」的名義徵收住宿稅的地方行政單位。「法定外普通稅」是地方能自行決定用途的稅金；而日本其他地區已先行開徵住宿稅是「法定外目的稅」，稅金用途僅限於觀光相關。
箱根町公所本月26日宣布這則消息，學齡前兒童與校外教學的學生等對象可免付住宿稅。
當地徵稅的住宿設施上看約800間，預計可帶來相當於箱根町一般會計預算約1成，也就是約14億日圓（約新台幣2億8000萬元）的收入。
每年逾2000萬人次觀光客造訪人口約1萬人的箱根町，使當地處理垃圾與維護下水道的負擔增加，且相關狀況預料使箱根町在2028年度出現約10億日圓（約新台幣2億元）的財務缺口。
町公所計劃把住宿稅收當作多項業務的財源，像是處理垃圾、維持消防急救系統，以及修補公路等。
町公所計劃今年9月向箱根町議會提出相關條例案。若町議會通過的話，將啟動協商以獲得日本中央總務省的同意。
箱根町長勝俁浩行表示，「希望打造出觀光與生活互相帶來正面影響的觀光區」。
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