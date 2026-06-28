鋼琴家陳瑞斌首登印尼 攜手在地樂團演出經典曲

台灣鋼琴演奏家陳瑞斌，近日首度赴印尼首都雅加達登台演出，與當地古典樂開拓者唐崇榮指揮聯合音樂會，帶領雅加達交響樂團演出德奧作品，吸引在地民眾到場聆聽，促進台灣與印尼民間的藝文交流。

這場音樂會20日晚間於印尼雅加達交響音樂廳（Aula Simfonia Jakarta）登場，指揮唐崇榮為印尼古典樂界代表人士，也是當地基督教界領袖。他創立雅加達交響樂團，也設計此次演奏的音樂廳。音樂廳於2009年成立，是印尼首座不使用麥克風或喇叭擴音、完全依靠建築結構傳導原音的音樂廳。

音樂會上半場由唐崇榮指揮雅加達交響樂團演奏貝多芬第8號交響曲。唐崇榮在中場休息時向現場聽眾解說曲目脈絡，表示貝多芬為音樂帶來「火焰般的激情與力量」。他指出，因貝多芬的交響曲成就在當時形成標竿，在過世28年後，才有人敢再次創作交響曲，而下半場演出的布拉姆斯正是這項傳統的繼承者。

布拉姆斯第1號鋼琴協奏曲在下半場登場，由陳瑞斌擔任鋼琴演奏，與交響樂團共同合奏。陳瑞斌向中央社表示，此協奏曲篇幅長達近1小時，體力與技巧考驗極高。他指出，自己從13歲起留學奧地利，布拉姆斯是很 熟悉的作曲家；在當地交響樂團的支持配合下，很高興能把這首作品帶到雅加達呈現給現場觀眾，並對當晚獲得全場起立鼓掌表達致謝。

駐印尼代表處副代表林信任當晚到場聆賞。他向中央社表示，這場演出透過音樂建立民間連結，對台灣與印尼的文化交流帶來重要價值。他指出，期許未來能促成更多雙向互動，讓台灣音樂家赴印尼演出，或邀請印尼藝文人士訪台，深化彼此理解，讓印尼民眾在半導體產業以外，也能看見台灣的藝文實力。