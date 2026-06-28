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澳洲強化兒少社媒禁令 科技公司違規罰款上限翻倍

中央社／ 雪梨27日綜合外電報導

澳洲當局今天宣布，科技公司若未遵守全球首創的兒少社群媒體禁令，最高罰款金額將翻倍，因為越來越多證據表明，這項禁令對青少年使用社群媒體幾乎沒有影響。

路透社報導，政府也將賦予網路監管機構「澳洲電子安全委員辦公室」（eSafety Commissioner）更大的資訊調查權限，未來可要求社群媒體公司提供證據，說明其為避免未滿16歲者註冊帳號所採取的具體行動。

根據新規，針對違規企業的系統性疏失，罰款上限將從4950萬澳元（約新台幣10.8億元）提高至9900萬澳元（約新台幣21.7億元）。

政府並重申，澳洲電子安全委員辦公室目前正調查5個平台的潛在違規狀況，包括Meta旗下的Instagram與臉書（Facebook）、谷歌（Google）的YouTube、SnapInc.的Snapchat以及字節跳動（ByteDance）的TikTok。

澳洲這項已實施6個月的禁令正受到多國密切關注，許多國家考慮仿效，以因應社群媒體對青少年身心健康的負面影響。英國當局本月表示，未來將進一步擴大相關規範，以納入遊戲與直播平台。

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）透過聲明表示：「自從我們實施社群媒體使用者最低年齡限制以來，全球討論增加、政策動能升溫，讓我們倍受鼓舞。但大型科技公司在遵守法律方面顯然做得不夠，現在仍有太多兒童在使用社群媒體。」

聲明指出，自禁令實施以來，已有超過500萬個未滿16歲帳號遭到停權或限制使用。

多項研究也顯示，科技公司採取的年齡驗證措施（例如自拍驗證）太容易遭規避。在許多情況下，兒童甚至從未被要求證明年齡。

根據本週發表在「英國醫學期刊」（British MedicalJournal）的研究，1項針對408名青少年的調查顯示，禁令生效3個月後，仍有85%的12至15歲澳洲青少年持續使用社群媒體。

研究發現，2/3未滿16歲的使用者透過自報年齡超過限制或上傳被平台認定為超過16歲的自拍照，繼續保有帳號。

新法修正草案除了賦予監管機關向社群媒體平台索取資訊的權力，也將允許其向第三方（如年齡驗證業者或應用程式商店）蒐集資料，以查證平台說法。

社群網站Reddit已就16歲社群平台禁令向澳洲最高法院提出訴訟，主張該措施侵犯言論自由，政府則表示將全力捍衛該政策。

社群媒體 澳洲 Meta

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