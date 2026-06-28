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西歐熱浪東移 多國刷新高溫紀錄醫療單位告急

中央社／ 柏林27日綜合外電報導

西歐致命熱浪繼續東移，本週末將有數以千萬計人口面臨極端酷熱天氣，歐洲一些國家已陸續通報死亡人數增加，醫療單位負荷也達飽和邊緣。

儘管西歐預計明天會略為降溫，但德國氣象預報人員警告，本週末仍可能再度刷新高溫紀錄；東歐數國則對未來幾天天氣發布紅色警報。

法新社分析指出，歐洲有兩億人口今天面臨逾攝氏35度高溫。這波熱浪先前已讓英國、法國、瑞士等地頻頻刷新高溫紀錄。

法國衛生部長李斯特（Stephanie Rist）今天表示，在高溫席捲下，法國的死亡人數「高於正常水準」。

西班牙25日表示，這波熱浪在短短4天內讓212人的死亡可能都與它有關。

德國氣象局（DWD）今天對全國大部地區發布紅色警報；今天下午宣布，東部地區測得史上最高溫攝氏41.5度。

丹麥氣象局今天下午表示，已測得丹麥史上最高氣溫，而一小時之後溫度有稍降；在阿胡斯（Aarhus）附近有兩處達攝氏37度。

捷克也測得紀錄史上新高，布拉格北部地區溫度飆至40.8度。捷克氣象單位預計，這波熱浪明天將達巔峰，氣溫可能逼近、甚至突破41度。

瑞士連續第3天打破6月單日高溫紀錄，北部城市巴塞爾（Basel）今天氣溫升至攝氏39度。

高溫 熱浪 德國

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