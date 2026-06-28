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魯汶台灣文化日 地方團體分享離島生活與地緣情勢

中央社／ 魯汶27日專電

今年的比利時台灣文化日在魯汶舉行，除了播放紀錄片「造山者」、舉行台灣民謠演奏會外，還邀請地方創生團體分享台灣離島生活、文化與風俗，也透過影片說明在地緣政治摩擦下，離島居民面對的多重壓力。

在魯汶舉行的台灣文化日26日以「島嶼三部曲」為主題，分別藉由專題演講、紀錄片放映與音樂演奏，展現台灣的不同風貌。現場吸引超過百餘名台灣僑胞、留學生與外國友人共襄盛舉。

歐盟兼駐比利時代表謝志偉接受中央社訪問時表示，比利時同樣是靠海的小國，透過文化外交能讓當地民眾快速進入台灣的情境。

他進一步以兩國的飲食特色比喻文化外交，在比利時一定要吃淡菜，就如同去台灣不會不吃麵線糊，這種透過「舌尖觸覺」，引導接觸比較硬、比較現實的政治議題。

謝志偉強調，這正是直接切入人心，台灣軟實力的直接展現。

台灣地方創生團體「離島計畫」應邀在台灣文化日發表專題演講，現場播放的紀錄片帶領觀眾走進澎湖、金門與馬祖的日常，真實呈現離島居民的生活與地緣政治摩擦下所面對的處境。

「離島計畫」共同創辦人何欣潔告訴中央社，台灣不只是單一獨立的本島，還有多個群島，「台澎金馬」共同體構成了台灣這個國家，希望從台灣離島的故事出發，讓全世界更了解台灣的處境與狀態。

她說，金門、馬祖在文化生活上與廈門、福州極為接近，有它獨特的困境；而澎湖的困境則是直接面臨軍事壓力。雖然對於國軍的保護感到安心，但這種「身處前線」的感覺，也希望傳達給台灣與比利時民眾。

除了演講與紀錄片外，現場也擺設離島物產市集，同時展示許多與離島文化、歷史有關的書籍，吸引不少外國民眾駐足。一名參加活動的比利時民眾告訴記者，過去曾到台灣旅遊，但是對於台灣的離島不太熟悉，經過這次文化日的活動，燃起了對於台灣離島的興趣，之後一定會前往旅行。

比利時 謝志偉 歐盟

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