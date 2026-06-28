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丹麥1小時內兩度翻新高溫紀錄 德國、捷克破40度

中央社／ 哥本哈根27日綜合外電報導

丹麥今天兩度改寫歷史高溫紀錄，最高來到攝氏37.0度；這波熱浪也席捲歐洲各地，德國、捷克同樣刷新高溫紀錄，雙雙突破40度。

法新社和路透社報導，丹麥氣象研究所（DanishMeteorological Institute, DMI）於下午2時在社群平台X發布訊息指出：「在奧登斯（Odense）以北測得攝氏36.6度，是自1874年開始測量以來的最高溫。」

丹麥氣象研究所還在貼文中表示：「但這一天還沒結束…」果不其然，這間機構隨後發文證實，上述紀錄僅維持1個小時就被刷新，新的紀錄來到37.0度。

丹麥氣象研究所氣象學家韓森（Rasmus StoltzeHansen）指出，下午在奧登斯以北的貝爾德林厄（Beldringe）以及阿胡斯（Aarhus）以北的厄杜姆（Odum）先後測得37.0度新高紀錄。

丹麥先前的高溫紀錄為1975年8月創下的36.4度。

電視台TV2氣象專家塔內夫（Peter Tanev）表示，多年來科學家都預期這項紀錄終究會被刷新，「我們很清楚有這樣的風險，而背後因素之一就是全球暖化。」

他並說，極端熱浪如今已成為歐洲夏季的一部分，丹麥自然也難以倖免，「現在的問題是，這紀錄會維持多久？很有可能，我們距離丹麥突破40度只剩時間早晚的問題」。

● 繼法國英國之後　德國和捷克也改寫紀錄

這波致命熱浪持續肆虐歐洲。法新社分析指出，今天預估有近2億人將面臨超過35度高溫。

這場前所未見的酷暑已讓各國高溫紀錄接連改寫。除了德國、捷克與丹麥今天刷新歷史紀錄外，本週稍早法國、英國及瑞士也陸續創下新高。

在德國，東部薩克森-安哈特邦（Saxony-Anhalt）的莫克恩-德魯維茲（Mockern-Drewitz）今天測得攝氏41.5度，打破前一天西部邊境城市薩布呂肯（Saarbruecken）創下的41.3度紀錄。

在捷克，布拉格（Prague）以北的地區今天午後測得初步觀測值達攝氏40.8度，再創新高。

丹麥 高溫 德國

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