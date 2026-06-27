一波熱浪來襲…破紀錄高溫擴散至北歐 丹麥測得攝氏36.6度

北歐國家丹麥的氣象機關表示，丹麥今天測得有紀錄以來最高氣溫，在東部的奧登斯（Odense）北方出現攝氏36.6度，打破1975年8月創下的原先最高溫紀錄36.4度。

法新社報導，丹麥氣象研究所（Danish Meteorological Institute，DMI）在社群媒體平台X發文寫道，這是「1874年開始測量以來最炎熱的一天。且今天還沒結束...」。

丹麥氣象研究所先前已預警，由於一波熱浪來襲，境內最高氣溫紀錄有可能打破。丹麥媒體也紛紛播出全國各地民眾赴海灘試圖消暑的畫面。

丹麥的羅斯基得（Roskilde）音樂節正好在今天開幕，1名參加者告訴公共媒體丹麥廣播公司（DR），他拖著行李走到紮營地點時，一路上「快要承受不了」。

丹麥TV2電視台氣象預報員塔內夫（Peter Tanev）在播報時說，今天稍晚氣溫還可能更高，因為「高溫通常要到下午中段才會觸頂，所以一切還沒結束」。

在更北方的瑞典，瑞典氣象與水文研究所（Swedish Meteorological and Hydrological Institute，SMHI）也警告，瑞典南部氣溫可能來到攝氏35度。