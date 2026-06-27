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首爾書展談雨傘運動 陳慧：生命裡不能拿走的東西

中央社／ 首爾27日專電

來自香港、現居於台灣的作家陳慧，今天在首爾書展與南韓作家趙海珍對談，向南韓讀者分享創作心情，也談到2014年雨傘運動對自己的意義，「是我生命裡不能拿走的東西。」

首爾書展從24日到明天於江南COEX舉行，今天由作家陳慧與趙海珍進行的跨國對談，吸引相當多南韓讀者到場。

陳慧為香港小說家、2018年移居台灣，她長期以小說書寫香港的城市記憶、家族歷史與離散經驗；趙海珍曾獲多項南韓文學獎，擅長書寫社會邊緣人物、創傷記憶與人際連結，小說「遇見路基完」曾改編成Netflix電影「路基完」。

陳慧的名作之一「弟弟」中，以2014年香港雨傘運動、2019年反送中運動等為背景。趙海珍表示，她對民主運動相當關心，也希望南韓讀者能多關注香港處境；陳慧則直言，「謝謝趙作家一直以來對香港的關懷，雨傘運動是我生命裡不能拿走的東西。」

陳慧表示，雨傘運動就像是在香港人身上刻了一道不會淡去的痕跡，「我覺得參與雨傘運動的香港人身上，都有這一道痕跡，包括我的朋友、我的學生。」

陳慧也提到，若說雨傘運動當時還不是革命，那2019的反送中完全就是一場革命，「要是在2014年，我們會把傷口藏起來，但到了2019年我不要包紮傷口了，讓傷口流血就好了，這是香港人的感受，如果有人問我還好嗎，我會說我不好，香港從2019年到現在就是不好。」

而被問到現在有許多台灣作家深受南韓讀者喜愛，陳慧則表示，「翻譯讓我們變成非常龐大的共同體，透過翻譯看南韓小說，能看見和我背景、出身不一樣的人，原來跟我有相同問題、有相同困境，是用這樣的方法解決問題，整個世界就大了很多。」

趙海珍也認為，身為人類能生活的世界非常渺小，但透過翻譯能了解其他國家的故事，具有很重大的意義，「即使是環遊世界還是沒辦法看完世界上所有東西，但透過翻譯文學，可以知道我們生活的世界有什麼事發生，翻譯文學對我來講是非常特別的經驗，也是我們讀書人的特權。」

香港 南韓

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