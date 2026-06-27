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西歐熱浪肆虐！德國逾攝氏41度高溫 瑞士關閉核反應爐

中央社／ 柏林26日綜合外電報導
西歐部分地區今天因致命熱浪肆虐，多達1億5000萬人承受攝氏35度高溫，街頭派對與音樂節紛紛取消，酒類銷售也受限。 歐新社
西歐部分地區今天因致命熱浪肆虐，多達1億5000萬人承受攝氏35度高溫，街頭派對與音樂節紛紛取消，酒類銷售也受限。 歐新社

西歐部分地區今天因致命熱浪肆虐，多達1億5000萬人承受攝氏35度高溫，街頭派對與音樂節紛紛取消，酒類銷售也受限。德國測得史上最高溫41.3度，瑞士核電廠反應爐也被迫關閉。

法新社報導，英國和法國的衛生當局警告，醫療院所運作因高溫而承受壓力，同時急救電話又激增。

西班牙已通報數十起與高溫有關的死亡事件，法國也傳出數十人因避暑而溺斃，另有數名嬰兒因被留在悶熱的車內而不幸身亡。

根據德國氣象部門初步資料，德國今天出現有記錄以來最高氣溫攝氏41.3度。且預報顯示，這週末氣溫可能再創新高。

英國與瑞士同樣刷新各自6月最高溫記錄。英格蘭東部來到攝氏37.3度，位於瑞士西北部的巴塞爾（Basel）則測到攝氏38.8度。

歐洲最古老核電廠、瑞士的貝茲諾（Beznau）核電廠營運商表示，由於熱浪導致冷卻用的河水溫度飆高，因此將反應爐關閉。

歐洲聯盟（EU）氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）副主任勃吉斯（Samantha Burgess）指出，炎熱天氣是來自北非的空氣滯留形成的「熱穹」（heat dome）造成。

雖然西歐部分地區今天氣溫略有下降，但更東邊的國家警告，最嚴峻的高溫尚未到來。

捷克與匈牙利已針對週末發布紅色高溫警報，預估氣溫最高將達攝氏40度。巴爾幹半島各國未來幾天也預料將面臨令人難耐的高溫。

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