歐洲熱浪襲擊！瑞士冰河流失日提早3個月到來 如今僅存1300條

瑞士監測冰河動向專案「瑞士冰河監測」負責人赫斯今天表示，由於歐洲遭受熱浪肆虐，瑞士冰河過去這個冬季累積的冰雪預估到了29日就會全部融化，創下有紀錄以來第2早到來。

法新社報導，這個臨界點又稱為「冰河流失日」（glacier loss day），如此早到紀錄令人擔憂。這也意味從現在起至10月的冰河融化，都會使得瑞士阿爾卑斯山脈（Swiss Alps）的整體冰河規模縮小。

根據2000年以來的資料，瑞士的冰河流失日唯一一次更早到來是在2022年，當時是在6月26日。今年的嚴峻情況先是來自過去這個冬季連續第2年降雪量不多，其後5月和本月都各遭遇一波熱浪襲擊。

瑞士多個氣象站今天都記錄到歷史新高氣溫。帶領「瑞士冰河監測」（Glacier Monitoring in Switzerland，GLAMOS）專案的赫斯（Matthias Huss）告訴法新社：「我們正在整個阿爾卑斯山區見到巨量冰雪消融，融化速度驚人。」

赫斯指出，與正常情況相比，今年瑞士冰河流失日提早多達3個月到來。這個臨界點日期在本世紀平均落在8月中旬，而這對於正以驚人速度縮減的瑞士冰河來說，本身已是壞消息。

赫斯表示，眼前瑞士冰河的「極差狀態」歸咎於多重不利因素匯聚，包括降雪量減少及3月撒哈拉大沙漠（Sahara）沙塵來襲。且今年情況與2022年「驚人相似」，當年瑞士冰河積雪融化速度前所未見，「是阿爾卑斯山區有紀錄以來遠最極端的一年」。

一旦冰河頂部具反射作用的白色冬季積雪消失，反射能力較差的冰河裸冰灰色表層就會暴露出來，造成對輻射的吸收更快。換句話說，極端的冰河融化會產生惡性循環，使得情況更嚴重惡化。

儘管今年瑞士冰河的全部損失規模要到9月才會測量，但赫斯斷言：「現在已經很清楚，今年的冰損也會非常嚴重。」

瑞士阿爾卑斯山脈的冰河約在170年前開始退縮，起初幅度不大，但近幾十年隨著氣候暖化，融化速度顯著加快，從2000年至2024年體積縮減了38%。

赫斯指出，過去50年瑞士已失去1200條冰河，如今僅存1300條。雖然失去的是小冰河，但對阿爾卑斯山周邊地區仍有影響。「若過去幾十年的暖化情況持續下去，到了2100年我們將只剩一些少量殘冰。」