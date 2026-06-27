馬來西亞華社研究中心 扮台馬學術交流重要橋梁

馬來西亞華社研究中心成立逾40年，隨著大馬民主政治發展，由昔日站在社運最前線，轉型為兼具學術研究、政策建言及知識交流的重要平台；近年並深化與台灣及國際學界合作，成為台馬學術交流的重要橋梁。

馬來西亞是多元族群國家，由馬來人、華人、印度人等組成，華人社群約占總人口22.6%，但長期在教育、經濟、文化及社會發展扮演重要角色，而華社研究中心則是大馬少數以華人社會為研究核心的民間智庫，不僅保存歷史記憶，也透過研究成果參與公共議題討論，在大馬華人研究領域具有重要地位。

華社研究中心前身為1985年成立的「華社資料研究中心」，由15個華人社團共同倡議成立，透過蒐集文獻、保存史料及推動研究，記錄馬來西亞華人社會發展，並回應當時社會快速變遷下華社對文化保存及公共參與的需求。1996年更名為「馬來西亞華社研究中心」，逐步由早年參與社會運動的角色，轉型為以學術研究及政策分析為核心的智庫機構。

華社研究中心今天舉行會員大會暨董事改選。甫卸任的華研主席姚迪剛（Yau Teck Kong）接受中央社訪問表示，華社研究中心創立以來始終秉持4大宗旨，包括保存與建構華人史料、推動歷史研究、研究公共政策及社會經濟議題，以及透過學術研究回應社會發展需求，希望以研究成果提供各界參考。

他指出，駐馬來西亞台北經濟文化辦事處代表連玉蘋日前到訪華研時，曾與華研討論未來合作方向，包括整理昔日台灣派駐馬來西亞歷任代表等相關歷史文獻，並規劃出版研究成果。

新任主席楊括添（Bryan Yong）認為，華研必須從傳統「史料保存及守護者」，大步跨越為「資訊與知識的傳播者」，把鎖在檔案櫃、硬碟中的珍貴文獻活化，轉化為學者和研究員的養分，讓華研成為能共鳴的當代語言。

近年來，華研除研究馬來西亞華人社會，也關注國家整體發展，涵蓋人口結構、公共政策、文化保存及社會變遷等議題。

在國際合作方面，華研也積極深化與台灣學界交流，除與中央研究院合作歷史與人物系列研究，也與台灣多所大學建立合作關係。包括蔣經國國際學術交流基金會、台灣多所大專院校與研究機構，都曾到訪華研，就華人研究、文化保存及學術合作交換意見。

華社研究中心走過40年，從保存華人文獻到公共政策研究，再到深化台馬學術合作，隨著新主席接棒，未來持續發揮知識研究與國際交流的重要功能。