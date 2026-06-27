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疑暴雨釀崩塌…日福岡突現6公尺深天坑 整座車庫墜落、電線遭扯斷

中央社／ 東京27日綜合外電報導
根據鄰近的福岡縣添田町設置的雨量計顯示，自本月22日開始降雨以來，累積雨量已突破300毫米。 路透社
根據鄰近的福岡縣添田町設置的雨量計顯示，自本月22日開始降雨以來，累積雨量已突破300毫米。 路透社

日本福岡縣田川市一處住宅區的路面昨晚6時左右突然崩塌，形成長度約9公尺、深約6公尺天坑，周邊居民已緊急撤離。現場下方留有礦坑舊址，相關單位正在調查是否為大雨所致。

日本放送協會（NHK）與朝日電視台今天報導，由於天坑地點地下仍留有過去的煤礦坑道，專門處理礦場「礦害」的獨立行政法人「能源與金屬礦物資源機構」（JOGMEC）認為，這次的降雨可能也是土地塌陷的原因之一，目前正在詳細調查。

昨天晚間6時過後，有民眾發現福岡縣田川市位登地區的住宅區內，部分地面塌陷。警方表示，塌陷範圍長度約9公尺、寬度約5公尺、深度約6公尺，導致一處住宅的車庫整座下陷，且附近的電線也被扯斷。

警方也表示，除了車庫，有電線桿與一輛機車也掉入坑洞裡。目前未傳出有人受傷。

田川市政府評估，由於擔心塌陷範圍擴大及漏電風險，目前已呼籲事發住宅及周邊居民避難。截至今天上午10時，已有約5戶居民疏散至附近的社區中心。此外，九州電力公司表示，目前約有20戶停電。

警方指出，該地區過去曾是煤礦區，地下至今仍殘留多條坑道。

負責應對礦場「礦害」的獨立行政法人JOGMEC已與田川市展開聯合調查。JOGMEC表示，該地區過去也曾發生過類似的塌陷事件，而這次事件很可能是受到近期降雨的影響。

根據鄰近的福岡縣添田町設置的雨量計顯示，自本月22日開始降雨以來，累積雨量已突破300毫米。

一名住在附近的女性表示：「當時人在家裡，突然聽到『咚』的一聲巨響，走出來一看發現電線全垂了下來。再仔細看竟然出現了一個天坑，真的嚇了一跳，太可怕了。」

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