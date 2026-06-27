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44歲摔角名將喬．多林腦癌病逝！曾奪全日本最高榮譽、效力WWE

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摔角名將喬．多林腦癌病逝享年44歲！曾奪全日本最高榮譽、效力WWE

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
職業摔角選手喬．多林與腦癌搏鬥10年，26日上午辭世，享年44歲。他近20年的職業摔角生涯曾效力WWE發展聯盟，也曾在全日本職業摔角闖出代表作。X / Fightful Wrestling
職業摔角選手喬．多林與腦癌搏鬥10年，26日上午辭世，享年44歲。他近20年的職業摔角生涯曾效力WWE發展聯盟，也曾在全日本職業摔角闖出代表作。X / Fightful Wrestling

職業摔角選手喬．多林（Joe Doering）與腦癌搏鬥10年，26日上午辭世，享年44歲。他近20年的職業摔角生涯曾效力WWE發展聯盟，也曾在全日本職業摔角闖出代表作。

News Journal與Post Wrestling報導，楓葉職業摔角（Maple Leaf Pro Wrestling）發表聲明表示：「今天6月26日上午9時13分，我們的兄弟喬・多林在家人陪伴下安詳離世。雖然他在人世間僅度過44年，但他活出了彷彿千年般精彩的人生。」

聲明指出，多林身後留下妻子琳賽（Lindsay）、家人，以及遍布世界各地無數好友與忠實粉絲，「他們將永遠記住他的堅強、勇氣與精神。願他安息，我們永遠不會忘記你。」

多林1982年出生於美國伊利諾州芝加哥，在加拿大安大略省溫莎（Windsor）師承達摩爾（Scott D’Amore），曾活躍於加拿大與美國獨立摔角界，也曾參戰波多黎各的World Wrestling Council（WWC），2007年至2010年間加入全日本職業摔角（All Japan Pro Wrestling，AJPW）。

多林因高大體型與牛仔角色設定，被視為日本摔角史上最受歡迎外籍選手之一史丹・漢森（Stan Hansen）的接班人。同年，他與武藤敬司搭檔奪下世界最強雙打決定戰（Real World Tag League）優勝，之後生涯共4度奪得世界雙打冠軍。

他於2010年2月與WWE簽下發展合約，在Florida Championship Wrestling出賽數個月，同年11月重返AJPW。2014年正式躍升為AJPW頂尖選手，7月27日在後樂園會館擊敗諏訪魔，奪下「三冠重量級冠軍」（Triple Crown Heavyweight Championship）。

然而，多林2016年首次確診腦瘤，接受手術切除後缺席賽場長達一年。2017年1月復出後再度成為團體主力，2019年結束AJPW生涯，2020年因疫情暫別擂台，休息一年後加入Impact Wrestling。2022年8月病情復發，再度接受手術，也為摔角生涯劃下句點；他的最後一場比賽於2022年7月舉行。術後他罹患共濟失調（ataxia），行動能力受影響，已無法再從事任何競技運動。

多林2025年再度確診腦癌，本周稍早接受安寧療護。Total Nonstop Action Wrestling也在X發文表示：「得知喬．多林辭世，我們深感悲痛。他是一位極具統治力的場上選手，也是一位非常好的人。我們永遠不會忘記他，並向他的粉絲、朋友與家屬致上最深切的哀悼。」

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