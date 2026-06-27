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1萬人小鎮每年迎2000萬觀光客！日溫泉勝地箱根擬徵住宿稅

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
日本神奈川縣知名溫泉與度假勝地箱根26日宣布，正考慮對入住旅館及其他住宿設施的旅客開徵住宿稅，最快可能自2028年4月起實施。圖為溫泉旅館「箱根吟遊」房內一景。路透 / Alamy
日本神奈川縣知名溫泉與度假勝地箱根26日宣布，正考慮對入住旅館及其他住宿設施的旅客開徵住宿稅，最快可能自2028年4月起實施。圖為溫泉旅館「箱根吟遊」房內一景。路透 / Alamy

日本神奈川縣知名溫泉與度假勝地箱根26日宣布，正考慮對入住旅館及其他住宿設施的旅客開徵住宿稅，最快可能自2028年4月起實施。

共同社與讀賣新聞報導，箱根町人口約1萬人，每年卻吸引超過2000萬名觀光客到訪，垃圾清運、污水處理及緊急救援等公共服務負擔日益沉重，預估2028年度將出現約10億日圓財源缺口，因此計畫以用途不受限制的「法定外普通稅」形式，力拚於2028年度導入住宿稅。

根據箱根町規畫，每人每晚一律徵收350日圓（約新台幣70元），小學生以下兒童及參加校外教學的學生等可獲免稅。適用對象約800間住宿設施，每年約402萬名住宿旅客須繳交住宿稅，預估可帶來約14億日圓稅收，約相當於町一般會計預算的一成。

朝日新聞指出，箱根町處理的垃圾約八成與觀光活動有關，還必須建置相當於人口5萬人自治體規模的公共設施，因此希望將住宿稅作為廣泛行政服務的財源。由於其他已開徵住宿稅的地方政府均採用途限定觀光相關支出的「法定外目的稅」，若箱根町順利推動用途不限的「法定外普通稅」，將成為日本全國首例。

箱根町希望將稅收廣泛運用於垃圾處理、維持消防與緊急救護體制及公共道路維修等各項事業。預定9月向町議會提出條例草案，若獲通過，將與日本總務省展開協商，以取得同意。町長勝俁浩行表示：「我們希望打造一座讓觀光與居民生活相互帶來正面影響的觀光城鎮。」

溫泉 觀光 人口

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