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梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

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梅西26公尺巨像掀熱議！背面視角太有事 金盃位置成焦點

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張擷取自社群媒體影片的畫面顯示，阿根廷內烏肯省庫特拉爾科民眾16日聚集在新落成的足球傳奇梅西雕像附近。路透
這張擷取自社群媒體影片的畫面顯示，阿根廷內烏肯省庫特拉爾科民眾16日聚集在新落成的足球傳奇梅西雕像附近。路透

阿根廷民眾對足球傳奇梅西（Lionel Messi）的熱愛，在2026年世界盃期間化為具體象徵。巴塔哥尼亞地區小鎮庫特拉爾科（Cutral Có）為他豎立一座高約26公尺、歷來最大的梅西雕像，但姿勢卻引發外界議論，尤其搭配擺放在他面前的獎盃，更讓不少人側目。

美聯社與紐約郵報報導，這座雕像中的梅西面帶笑容、單膝跪地，雙腿間擺放著2022年奪得的世界盃冠軍獎盃，一手放在胸前，另一手高舉空中，彷彿向路過駕駛揮手致意。

這座梅西雕像以70公噸鋼鐵打造，耗時18個月完成，於16日落成揭幕，即使巴塔哥尼亞的強風也無法撼動。當天正值阿根廷世足賽首戰，梅西上演帽子戲法，率隊擊敗阿爾及利亞，再次展現驚人身手。不過，雖然從正面看相當不錯，從背後觀看卻因特殊角度在網路上引發熱議。多則展示雕像不同角度的貼文迅速瘋傳，其中一則在「X」約12小時內累積超過800萬次觀看。

《The Cut》刊登的一篇評論文章調侃，61歲雕塑家貝羅伊薩（Aldo Beroisa）彷彿是顏料用完了，因為這座雕像包括高聳雙腿在內幾乎一片慘白，下半身看起來像沒穿褲子，兩腿之間又擺放著一座位置極為尷尬的獎盃。作者還表示，自己並非足球迷，只是「把看到的東西說出來」。

當地政府與雕塑家表示，這是歷來為阿根廷隊長梅西打造的最大紀念雕像。貝羅伊薩接受美聯社採訪時表示：「他是阿根廷最自然的形象大使。對我而言，不只是身為藝術家，更身為一名阿根廷人，完成這件作品非常重要。」

梅西 世界盃 阿根廷

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