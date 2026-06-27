躲過巨浪躲不過竊案！海上探險家陳懷璞南冰洋探險硬碟全遭竊

「躲過十公尺巨浪，卻躲不過一場竊案。」台灣海上探險家陳懷璞今年5月成功完成橫越南冰洋與南大西洋航程、寫下亞洲航海重要里程碑，但近日在英國倫敦，他完成極地航行返抵英國入住飯店時，此次南冰洋探險全部影像紀錄的兩顆大硬碟全遭竊。他淚訴遭竊的不只是設備，而是整趟南冰洋航程唯一且不可重來的第一手影像紀錄，「這是我探險生涯遭遇最大的打擊」。

陳懷璞繼前年挑戰橫越北大西洋後，今年3月在亞果遊艇集團、台積電青年築夢計畫與教育部青年發展署的支持下，在國立海科館舉行橫越南冰洋與南大西洋的挑戰行前記者會。

陳懷璞自南美福克蘭群島啟航，完全依靠風力航行，不依賴GPS，而是以太陽、月亮、星辰及六分儀進行天文航海，穿越全球最嚴峻的海域之一南冰洋與南大西洋。航程深入「咆哮四十度」（Roaring Forties）及「狂暴五十度」（Furious Fifties）西風帶，在長達7千公里的航程中，面對10公尺以上巨浪、強勁西風、低溫、浮冰及難以預測的洋流挑戰，歷時近兩個月，5月成功抵達南非好望角。

陳懷璞完成極地航行返抵英國後，入住位於皇家地理學會及海德公園旁的 Astor Hyde Park Hostel，存放此次南冰洋探險全部影像紀錄的兩顆備份 SSD 硬碟遭竊。

陳懷璞表示，硬碟內保存著航行期間歷經十公尺巨浪、冰山、企鵝、生態紀錄、極地氣象，以及整趟以天文航海完成跨越南冰洋的重要影像素材。這些內容歷經近兩個月航程拍攝完成，沒有任何其他備份，如今全部遺失。

陳懷璞說，唯一保留下來的，是完整紙本航海日誌、天文航海定位紀錄、六分儀觀測資料，以及隊友共同完成的原始航海手稿。這些珍貴紀錄仍足以完整還原整趟航程，也證明這段探險真實存在；但極地第一視角的影像若無法尋回，台灣首次南冰洋探險的重要視覺紀錄，將留下難以彌補的缺口。

陳懷璞表示，在歷經風暴、冰山與狂暴西風帶等重重考驗，完成整趟航程後，卻在返程最後一哩路於倫敦遭遇失竊，讓所有珍貴影像一夕之間可能化為烏有。已完成報案，盼國際協助尋回珍貴影像，並向旅館管理單位及駐英代表處尋求協助。