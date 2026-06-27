熱浪來襲誰還談氣遷？歐洲極右力推冷氣 綠黨也「打破禁忌」承認該裝

歐洲近日熱浪持續，高溫造成的傷亡已逐漸浮現。義大利已有5人死於高溫，法國至少40人溺斃，英國倫敦救護服務也處理了有史以來最多宗危及生命的緊急案件。面對愈來愈頻繁的極端高溫，各界普遍認為必須採取行動，但對於應如何因應，仍存在明顯分歧。

紐約時報報導，歐洲右翼政治人物愈來愈傾向將焦點放在一項幾乎所有人都認為有必要的短期解方：在住宅、學校、公共建築及醫院安裝空調。在熱浪期間，呼籲改善歐洲老舊城市有時已破敗的基礎建設，是一種能有效引起外界關注的方法，同時避談造成問題的長期根本原因──持續上升的溫室氣體排放。

法國主張削減淨零措施的極右翼政治人物希望藉由這波熱浪爭取政治利益，一方面指控政府未能提升抗災能力，另一方面也把空調議題塑造成一項文化議題，攻擊長期以來基於環保理由反對使用空調的極左派。

法國國民聯盟領袖雷朋（Marine Le Pen）26日承諾，如果當選總統，將推動大規模空調計畫，「首先從最脆弱族群所在的場所開始」。她主張，空調不會加劇全球暖化，並表示：「每當環保人士不想要某件事，他們就會扭曲研究，斷章取義。」

儘管新型空調近來來變得更加環保，但仍會因大量耗電而助長氣候變遷。如果電力並非來自再生能源，就會增加溫室氣體排放，進一步加劇地球暖化。此外，空調將冷氣送入建築物的同時，也會把熱空氣排到室外，使高溫更加嚴重。若在極端高溫期間全力運轉，也會對歐洲老舊的電網造成巨大壓力。

在北歐傳統上溫和的氣候背景下，一些左派及綠黨長期反對使用空調，轉而主張透過建築改造等方式，在高溫時維持室內涼爽。但這波熱浪對健康造成的威脅，正使這種觀點承受愈來愈大的壓力，也逐漸改變人們的看法。

比利時根特（Ghent）主要由中間偏左政黨執政，市政府官網本週勸導市民不要使用空調，表示「最好的空調是一棵樹」，並建議使用電風扇，或申請免費樹木種植於住家外。此舉遭右翼議員抨擊：「在左翼綠色胡言亂語的壓力下，我國所有政府都建議不要使用空調，這實在荒謬。空調是最有效、最好的解決方案。政府靠著這種荒謬建議，良心上究竟已背負多少死亡？」

經紐約時報詢問後，根特市刪除「避免使用空調」的字眼，改為「聰明降溫」（cool smartly）。市長發言人書面回應表示，市政府不反對使用空調，也已在托育中心安裝30台可攜式空調，並強調在熱浪期間，「健康永遠優先」。

法國綠黨黨魁通德利爾（Marine Tondelier）23日表示，「有些地方已經不能沒有空調」，並坦言自己是在「打破一項禁忌」。