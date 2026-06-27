悲！留學生陳屍澳洲街頭近1周 逾10萬人次經過竟無人發現

澳洲雪梨發生1宗令人心痛的都市悲劇。1名32歲的尼泊爾留學生，因失去身份而流落街頭，被發現時，不幸死於市中心火車站旁的灌木叢中，最讓人震驚的是，他的遺體在睡袋裡躺了近1個星期，其間數以10萬計人流從他身邊走過，卻無一人察覺。事件曝光後當地市民在海德公園為其舉行了追悼會，送這位留學生最後一程。

留學生被高昂學費與生活費壓垮

據《衛報》報導，死者叫比克拉姆·拉馬（Bikram Lama），出身在尼泊爾普通家庭，2013年他從家鄉尼泊爾到澳洲雪梨讀大學，由於當地房租、生活開支大幅上漲，再加上國際學生高昂學費，讓本就出身普通的比克拉姆雪上加霜。

比克拉姆迫於無奈選擇做兼職，但當地對留學生工作時數有嚴格限制（每兩周工作時間不能超過48小時），比克拉姆的薪水根本無法應付基本開支，更別提學費。出於自尊心，以及不願讓遠在家鄉的父母擔心，比克拉姆選擇獨自「硬撐」，最終變成悲劇。

留學生無力續辦護照導致簽證失效

2023年，比克拉姆因無法負擔學費及續辦護照費用，導致學生簽證失效，失去澳洲的合法居留身份，最終比克拉姆淪為露宿者，住在雪梨最熱鬧的聖詹姆斯（St James）火車站行人隧道口。由於他生前每天都會在那裏餵鴿子，附近不少路人都親切地叫他「birdman（鳥人）」。

天氣炎熱致遺體腐爛 10萬低頭族擦身而過

比克拉姆於2025年12月初不幸去世，死後近一周，火車站職員察覺異樣隨即報警。由於天氣炎熱，他的遺體在睡袋內已經嚴重腐爛，警方最終需透過DNA、牙科紀錄及指紋交叉比對，才證實其身份，據當局統計，在比克拉姆死後的幾天內，預估超過10萬人次戴著耳機、低頭看手機從他的遺體旁走過，無一人發現。

當地市民自發舉行追悼會送別比克拉姆

大批雪梨市民、慈善團體以及當地尼泊爾社區為了讓比克拉姆走得安詳，於2026年5月7日黃昏，自發聚集在海德公園舉行追悼會，市民點起電子蠟燭，比克拉姆生前的朋友在現場彈奏結他唱歌送別。由於比克拉姆來自佛教國家，更有市民特別在現場為他旋轉起藏傳佛教的「轉經輪」，合十為他的靈魂超渡。

雪梨市議會全體議員更特別在會議上為比克拉姆默哀一分鐘。有出席追悼會的獨立州議員悲痛表示，已經要求政府徹查這宗事件「不要讓體溫正常的都市，變成最寒冷的地方」。

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文章授權轉載自《香港01》