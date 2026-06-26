聽新聞
0:00 / 0:00

專家：山梨強震與富士山無關 豪雨增土石流風險

中央社／ 東京26日專電

日本山梨縣東部、富士五湖地區今晚發生規模5.6地震、富士河口湖町觀測到最大震度6弱，引發外界關注是否影響富士山火山活動。多位專家表示，這次地震與富士山火山活動無關，也不認為會引發火山噴發，不過部分地區持續降雨又碰上強震，可能增加土石崩塌風險。

NHK報導，山梨縣富士山科學研究所所長、火山學專家藤井敏嗣表示，這次地震震源位於山梨縣大月市至道志村一帶地下約20公里處，屬於菲律賓海板塊隱沒的區域，本來就是地震頻繁發生的位置。

他指出，震源距離富士山地下岩漿庫相當遙遠，因此這次地震與富士山火山活動沒有關聯，也不會對未來火山活動造成影響。

不過，藤井提醒，目前部分地區持續降雨，在豪雨期間又遭遇震度6弱強震，可能增加土石崩塌等災害風險，呼籲民眾提高警覺。

另一方面，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，震央周邊原本就是地震活躍區域，過去曾多次發生地震，這次應該屬於持續地震活動中規模較大的一次。

酒井提醒，由於今天一整天持續降雨，地盤可能已經鬆動，在強烈搖晃後，需特別留意山崩、土石崩塌等災害是否發生。

他也提醒，目前正值夜間且天候不佳，不建議民眾貿然外出避難，以免增加危險；但由於未來仍可能發生相同規模的餘震，建議事先將衣物、鞋子及緊急避難用品放置在容易拿取的位置，以便必要時迅速避難。

針對25日起東北及關東地區接連發生多起地震，酒井表示，如果地震持續發生在同一區域，才可能代表當地地殼活動出現新的變化；不過，近期各起地震震央位置分散，彼此的直接關聯性較低。

富士山 強震 富士河口湖町

延伸閱讀

山梨強震影響！東海道新幹線東京至靜岡雙向停駛 核電廠運作正常

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

委內瑞拉、加州、日本全球1天3強震 學者：可能只是巧合

不同於餘震 罕見「雙震」破壞力更強 釀委國百年來最嚴重震災

相關新聞

被金錢淹沒的孩子：當「富裕」成為一種沒人通報的疏忽

2016年，英國地方政府機構倫敦市法團（City of London Corporation）委託倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）的社工系教授克勞蒂亞．伯納德（Claudia Bernard），進行一項兒少議題研究。克勞蒂亞教授的團隊訪談了英格蘭12個地方行政區、共30位兒少保護工作者，目的是想搞清楚一件事：當社工在介入有錢的家庭時，到底會碰上什麼麻煩？

中共政要財富驚人？美情治報告擬交國會 揭露習近平財富細節

「華盛頓時報」引述美國國家情報總監辦公室（ODNI）說法報導，美國情報機構正彙整一份報告準備遞交國會，將披露中國國家主席...

熱浪席捲歐洲 英乘客困「無冷氣火車」6小時！1理由嚴禁下車

近日熱浪席捲歐洲，各國傳出極端高溫死亡事故，西班牙3天釀212死、法國發生3起兒童在車內悶死等。高溫加上密閉環境，車內很容易造成意外，然而近日，一批乘客被迫在沒有空調的火車車廂內度過6小時。

令和時代最大宗！印度烤餅機藏4億元毒品 伊朗男走私日本被逮

近日日本驚傳一樁從令和時代（2019年5月1日）以來最大宗的毒品走私案！根據日媒FNN報導，一名55歲的伊朗籍男子，涉嫌從阿拉伯聯合大公國（UAE）走私高達40公斤的安非他命進入日本，遭警方逮捕。這批毒品的黑市價值高達21億萬日圓（約台幣4億2千萬元）。

三寶爸拳擊手大鬧航班！警衝上機逮捕驚「沒反應」 送醫不治

國外一名男子搭乘賽普勒斯飛往英國的航班時，在機艙內與他人發生衝突，最後由其他乘客壓制直到降落，但警察登機接手時發現男子毫無反應，送醫搶救不治。

美國夢破滅！一年花費320萬太沉重 「這國」逆襲成留學黑馬

1970年代，台灣盛行一句口號「來來來，來臺大；去去去，去美國！」短短12個字成為當年精英學子的「人生勝利組方程式」，即便進入21世紀，依然如此。不過近兩年情勢逆轉，赴美留學一年總費用突破10萬美元大關（逼近新台幣320萬元），導致全球高教大洗牌，日、韓、新、香港等地國際生增加。其中，最意外的是馬來西亞，單季的「留學」搜尋量暴增64％，為什麼？ 今年5月底，NAFSA（美國國際教育者協會）、Studyportals（全球留學教育平台）以及Oxford Test of English（牛津英語測評）聯合發布《全球入學基準調查報告》（Global Enrolment Benchmark Survey），時代雜誌（TIME）、彭博社等主流媒體均紛紛引述報導。 這份報告針對全球36個國家、254所高校進行調查（美國達149所），結果令外界震驚，2026年春季學期（1月〜5月），美國大學的國際生入學人數，較去年同期下降20％；近62％受訪學校認為，大學部或研究所的國際生都雙雙下滑，研究所重挫24％、大學部下跌20％。 這場被美國高教界形容為「災難」的國際生大撤退，究竟發生了什麼事？ 首先

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。