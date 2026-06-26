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山梨強震影響！東海道新幹線東京至靜岡雙向停駛 核電廠運作正常

中央社／ 東京26日專電
日本山梨縣今天晚間發生最大震度6弱地震，受地震影響，東海道新幹線的地震防災系統啟動，為確認行車安全，JR東海宣布，東京至靜岡間上下行列車全面暫停行駛。 示意圖／歐新社
日本山梨縣今天晚間發生最大震度6弱地震，受地震影響，東海道新幹線的地震防災系統啟動，為確認行車安全，JR東海宣布，東京至靜岡間上下行列車全面暫停行駛。 示意圖／歐新社

日本山梨縣今天晚間發生最大震度6弱地震，受地震影響，東海道新幹線的地震防災系統啟動，為確認行車安全，JR東海宣布，東京至靜岡間上下行列車全面暫停行駛。

JR東海表示，山梨縣發生地震後，東海道新幹線的地震防災系統立即啟動，依照安全機制緊急停止列車運行，並展開軌道及相關設施安全檢查。

目前東京至靜岡路段上下行列車均暫停營運，至於何時恢復行駛，JR東海表示仍需進一步確認設備及路線安全，預估復駛仍需一段時間。

至於附近的核電廠，中部電力指出，濱岡核電廠所在地御前崎市在這次地震中觀測到最大震度2，截至目前，核電廠各項設備運作狀況正常，未確認有因地震造成的異常情形。

山梨縣東部、富士五湖地區晚間10時28分（台北時間9時28分）發生規模5.6地震，震央位於山梨縣東部與富士五湖地區，震源深度約20公里，山梨縣富士河口湖町觀測到最大震度6弱。這次地震沒有引發海嘯的風險。

根據觀測資料，最大震度6弱出現在山梨縣富士河口湖町；震度5強則出現在山梨縣大月市。

震度5弱地區包括山梨縣富士吉田市、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴澤村、甲府市、笛吹市、甲州市及富士川町；神奈川縣相模原市綠區、中井町、松田町、山北町，以及靜岡縣部分地區也測得震度5弱。

東京都、神奈川縣、靜岡縣、千葉縣等首都圈多地也感受到明顯搖晃，相關單位正持續確認是否有災情及人員傷亡。

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