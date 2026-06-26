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畢業季來臨！大批社會新鮮人湧入 研究揭「讀這科系」最容易找到工作

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
大學畢業季節到，新一批社會新鮮人投入職場。圖／美聯社
大學畢業季節到，新一批社會新鮮人投入職場。圖／美聯社

美國畢業季來臨，新一批大學畢業生準備進入職場。哪些大學科系最容易找到工作？領英（LinkedIn）最新研究數據顯示，決定畢業生競爭力如今已不再只是科系本身，而是修到的學位是否具備足夠的「跨產業適用性」，讓畢業生能夠在不同領域之間靈活轉換。

領英的研究分析近年最常見的大學主修科系，就兩個面向分析畢業生找到工作的難易程度：一是主修科系傳統上相關產業相關的招聘狀況；二是畢業生轉往其他產業工作的能力，也就是所謂的「跨領域適應性」。

研究結果發現，社會科學與人文學科畢業生，由於培養出可廣泛應用於不同產業的技能，因此在目前的就業市場展現出較高的韌性。相較之下，工程科系畢業生雖然原本普遍認為自己選擇的是高薪且穩定的熱門科系，如今卻同時面臨所屬產業招聘需求疲弱，以及專業技能較為侷限、不易跨領域發展的雙重挑戰。

領英以「就業能力」和「跨域能力」這兩大指標，評估科系就業競爭力。以「就業能力」看，各主要科系的畢業生招募普遍下降，不過醫療健康相關科系仍擁有最強勁的就業市場，原因在於人口高齡化持續推升醫療需求，加上AI對該產業的影響相對較有限。這科系雖然跨域性不高，但產業本身人力需求強勁。

美國勞工統計局的資料顯示，單在5月這個月，醫療保健產業便新增3.5萬個工作機會，成為當月新增就業最多的三大產業之一；4月時則新增3萬7,000個職缺，位居所有產業之首。

工程科系相較之下，面臨最疲弱的招聘環境，目前招聘量較2019年底減少25%。

領英美洲區首席經濟學家康坦嘉說，約75%的工程科系畢業生集中投入科技、製造業、營建等產業，而這些產業近年招聘速度普遍放緩，影響了工科人才的就業機會。再者，根據人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas的最新裁員報告，今年科技業仍是裁員最多的產業，已宣布裁減12萬3,653個職位，較去年同期大增66%。

以畢業生能夠進入本科系以外領域就業的「跨域能力」來看，工程科系畢業生同樣表現不佳，僅有41%的人進入工程之外的領域工作，顯示他們轉職難度相對較高。

反觀社會科學與人文學科畢業生，則正處於目前勞動市場的「甜蜜點」。康坦嘉指出，文科有超過六成畢業生成功在其他產業找到工作。他說，隨著AI將越來越多的例行工作自動化，人類獨有、難以被科技取代的能力，像是溝通能力、人際互動與建立關係的能力，變得愈發重要。

科系 美國

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