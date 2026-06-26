東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

1970年代，台灣盛行一句口號「來來來，來臺大；去去去，去美國！」短短12個字成為當年精英學子的「人生勝利組方程式」，即便進入21世紀，依然如此。不過近兩年情勢逆轉，赴美留學一年總費用突破10萬美元大關（逼近新台幣320萬元），導致全球高教大洗牌，日、韓、新、香港等地國際生增加。其中，最意外的是馬來西亞，單季的「留學」搜尋量暴增64％，為什麼？ 今年5月底，NAFSA（美國國際教育者協會）、Studyportals（全球留學教育平台）以及Oxford Test of English（牛津英語測評）聯合發布《全球入學基準調查報告》（Global Enrolment Benchmark Survey），時代雜誌（TIME）、彭博社等主流媒體均紛紛引述報導。 這份報告針對全球36個國家、254所高校進行調查（美國達149所），結果令外界震驚，2026年春季學期（1月〜5月），美國大學的國際生入學人數，較去年同期下降20％；近62％受訪學校認為，大學部或研究所的國際生都雙雙下滑，研究所重挫24％、大學部下跌20％。 這場被美國高教界形容為「災難」的國際生大撤退，究竟發生了什麼事？ 首先

2026-06-26 09:57