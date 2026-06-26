聽新聞
0:00 / 0:00
東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱
日本山梨縣東部及「富士5湖」地區26日晚間10時29分（台灣時間當晚9時29分）發生規模5.6地震。
這起地震的震源深度約20公里，屬極淺地震，最大震度6弱。
東京都、神奈川縣、靜岡縣和千葉縣等首都圈地區，也感到明顯搖晃。
【中央社／東京26日專電】
日本山梨縣東部、富士五湖地區今天晚間10時29分（台北時間9時29分）發生規模5.6地震，震源深度約20公里，最大震度6弱，山梨縣富士河口湖町最為搖晃，東京都、神奈川縣、靜岡縣及千葉縣等首都圈地區也普遍感受到明顯搖晃。
根據日本氣象廳資料，震央位於山梨縣東部與富士五湖地區。最大震度6弱出現在山梨縣富士河口湖町；震度5強則出現在山梨縣大月市。
山梨縣甲府市、富士吉田市、笛吹市、甲州市、富士川町、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴澤村，以及神奈川縣相模原市綠區、中井町、松田町、山北町和靜岡縣小山町等地測得震度5弱。
首都圈多地也出現明顯搖晃，其中東京都八王子市、町田市、青梅市、小平市、國分寺市等地，以及橫濱市、川崎市、相模原市、小田原市、厚木市、海老名市等神奈川縣多個行政區觀測到震度4；靜岡縣沼津市、三島市、富士宮市、富士市、御殿場市等地測得震度4。
東京都23區大部分地區，包括千代田區、中央區、港區、新宿區、澀谷區、世田谷區、品川區、大田區等則普遍測得震度3；埼玉縣、千葉縣、長野縣、靜岡縣等地也有震度3。
此外，茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、新潟、岐阜、愛知、三重、滋賀、京都、大阪及兵庫等地均有震度1至2的搖晃。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。