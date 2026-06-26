快訊

美股早盤／OpenAI傳延後掛牌 加劇科技股悲觀氛圍、費半重挫5%

東京也明顯搖晃！日本山梨縣發生規模5.6地震 最大震度6弱

北京第一高樓「中國尊」遭小型飛機撞擊 飛機殘骸四散、傷亡未明

聽新聞
0:00 / 0:00

中共政要財富驚人？美情治報告擬交國會 揭露習近平財富細節

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國情報機構正彙整一份報告準備遞交國會，將披露中國國家主席習近平在內中共政要新的財富細節。 路透社
美國情報機構正彙整一份報告準備遞交國會，將披露中國國家主席習近平在內中共政要新的財富細節。 路透社

「華盛頓時報」引述美國國家情報總監辦公室（ODNI）說法報導，美國情報機構正彙整一份報告準備遞交國會，將披露中國國家主席習近平在內中共政要新的財富細節。

根據「華盛頓時報」（The Washington Times），這份公開報告預計今年底前發布，這是按去年12月簽署生效的情報授權法案（Intelligence Authorization Act，IAA）要求而做；該法案是「國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA）其中一環。

ODNI發言人告訴華盛頓時報專欄「五角圈內」（Inside the Ring）：「我可以證實，ODNI正依據2026會計年度『情報授權法』積極撰寫這份報告。」

這將是美國情報單位第二次試圖揭露調查人員所指、中共政要持有的數十億美元隱藏財富。這些金融資產主要透過中間人士間接取得，並由其家屬持有，以掩飾中共領導層的驚人財富。不過，在習近平領導下，中共幹部反而被要求成為反資本主義鬥士。

根據規定，上週卸任的美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）、國務卿魯比歐（Marco Rubio）以及戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）必須合力撰寫這項報告，並於12月前在網路上發布。

報告內容除了須揭露習近平和中共中央政治局其他6名常委的個人財富、金融資產及商業利益外，還預計披露該局全體25名委員的隱藏財富細節，並舉證這些政要直接或間接持有或掌控的有形資產和金融資產，包括中國境內外的大量不動產，包括香港和澳門。

按照規定，所有「高價值個人資產」與商業資產，例如在中國境外持有的投資帳戶和金融帳戶，都必須納入報告。

法案其中一項關鍵條款要求情報分析家揭露所有「掩飾此類財富與資產所有權」的金融代理人、企業夥伴或其他實體，並以ODNI之前提交國會報告提到的「基準」資訊為依據。

這項報告必須以非機密形式在ODNI官網發布，法規指出，更詳細的研究可以包含在「機密附件」中。

中國駐美大使館發言人暫未回覆置評請求。

習近平 中共 國會 美國 財富

延伸閱讀

美伊戰爭 參院擬封殺867億美元追加預算

美元怎沒隨美伊止戰回貶？5因素持續為美元升值推波助瀾

韓國父母不再買房給兒 稱三星股票更有價值

川普突拒簽住房法案 施壓國會通過ID投票案

相關新聞

被金錢淹沒的孩子：當「富裕」成為一種沒人通報的疏忽

2016年，英國地方政府機構倫敦市法團（City of London Corporation）委託倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）的社工系教授克勞蒂亞．伯納德（Claudia Bernard），進行一項兒少議題研究。克勞蒂亞教授的團隊訪談了英格蘭12個地方行政區、共30位兒少保護工作者，目的是想搞清楚一件事：當社工在介入有錢的家庭時，到底會碰上什麼麻煩？

中共政要財富驚人？美情治報告擬交國會 揭露習近平財富細節

「華盛頓時報」引述美國國家情報總監辦公室（ODNI）說法報導，美國情報機構正彙整一份報告準備遞交國會，將披露中國國家主席...

熱浪席捲歐洲 英乘客困「無冷氣火車」6小時！1理由嚴禁下車

近日熱浪席捲歐洲，各國傳出極端高溫死亡事故，西班牙3天釀212死、法國發生3起兒童在車內悶死等。高溫加上密閉環境，車內很容易造成意外，然而近日，一批乘客被迫在沒有空調的火車車廂內度過6小時。

令和時代最大宗！印度烤餅機藏4億元毒品 伊朗男走私日本被逮

近日日本驚傳一樁從令和時代（2019年5月1日）以來最大宗的毒品走私案！根據日媒FNN報導，一名55歲的伊朗籍男子，涉嫌從阿拉伯聯合大公國（UAE）走私高達40公斤的安非他命進入日本，遭警方逮捕。這批毒品的黑市價值高達21億萬日圓（約台幣4億2千萬元）。

三寶爸拳擊手大鬧航班！警衝上機逮捕驚「沒反應」 送醫不治

國外一名男子搭乘賽普勒斯飛往英國的航班時，在機艙內與他人發生衝突，最後由其他乘客壓制直到降落，但警察登機接手時發現男子毫無反應，送醫搶救不治。

美國夢破滅！一年花費320萬太沉重 「這國」逆襲成留學黑馬

1970年代，台灣盛行一句口號「來來來，來臺大；去去去，去美國！」短短12個字成為當年精英學子的「人生勝利組方程式」，即便進入21世紀，依然如此。不過近兩年情勢逆轉，赴美留學一年總費用突破10萬美元大關（逼近新台幣320萬元），導致全球高教大洗牌，日、韓、新、香港等地國際生增加。其中，最意外的是馬來西亞，單季的「留學」搜尋量暴增64％，為什麼？ 今年5月底，NAFSA（美國國際教育者協會）、Studyportals（全球留學教育平台）以及Oxford Test of English（牛津英語測評）聯合發布《全球入學基準調查報告》（Global Enrolment Benchmark Survey），時代雜誌（TIME）、彭博社等主流媒體均紛紛引述報導。 這份報告針對全球36個國家、254所高校進行調查（美國達149所），結果令外界震驚，2026年春季學期（1月〜5月），美國大學的國際生入學人數，較去年同期下降20％；近62％受訪學校認為，大學部或研究所的國際生都雙雙下滑，研究所重挫24％、大學部下跌20％。 這場被美國高教界形容為「災難」的國際生大撤退，究竟發生了什麼事？ 首先

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。