快訊

害怕被發現？彰化荔枝園女裹屍案 疑吸毒過量致死被3男棄屍

政院調查職場霸凌顏慧欣成立 楊珍妮反擊報告「痛心不已」：少數有圖謀者片面之詞

低軌衛星不香了？華通驚爆8,574萬元違約交割 今年上市櫃第14起

聽新聞
0:00 / 0:00

鼓起勇氣揭發獸行！遭父性侵9年還被威脅封口 15歲少女報警求助

香港01／ 撰文／賈桂琳
馬來西亞15歲少女據報自6歲起便遭到親生父親性侵害，時間長達9年。示意圖／AI生成
馬來西亞15歲少女據報自6歲起便遭到親生父親性侵害，時間長達9年。示意圖／AI生成

馬來西亞登嘉樓州士兆縣（Setiu）發生一起駭人的家庭悲劇。1名15歲少女據報自6歲起便遭到親生父親性侵害，時間長達9年。受害少女因長年受虐而患上抑鬱症及精神創傷，最終於今年6月15日鼓起勇氣向警方報案，揭發父親禽獸惡行，警方隨後拘捕涉案父親。

涉案獸父臥室施暴 警告女兒封口

士兆警區主任扎里爾（Zahril Asri Mohd Zain）警監證實，警方於6月15日下午約3時54分接獲受害少女報案。士兆警區總部刑事調查組於同日傍晚約6時展開拘捕行動。

受害者稱， 5月29日中午約12時，她與妹妹正在家中，其父親叫她們進入臥室，隨後支開妹妹，在房間內性侵她，並警告她不得向任何人透露此事。

警方初步調查，相信涉案父親自受害人6歲起便不斷性侵她，而受害少女目前患有憂鬱症及精神創傷。

法庭批准延扣7天 亂倫性親罪調查

馬來西亞警方已依據當地《刑事程序法典》第117條文，向士兆地方法庭申請延扣令。法庭已批准由6月21日起至27日，將犯人延長扣留7天。目前案件仍在調查中，警方正援引馬來西亞《刑事法典》第376(3)條文（亂倫／性侵）進一步調查案件。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

延伸閱讀：

日17歲高中年遭警棍打盲右眼！男警遭起訴 政府和解賠9100萬日圓

巴國18歲女傭稱遭僱主兒及司機性侵…墮胎病情惡化去世 警拘3人

文章授權轉載自《香港01》

馬來西亞 性騷擾 性侵害

相關新聞

被金錢淹沒的孩子：當「富裕」成為一種沒人通報的疏忽

2016年，英國地方政府機構倫敦市法團（City of London Corporation）委託倫敦大學金匠學院（Goldsmiths）的社工系教授克勞蒂亞．伯納德（Claudia Bernard），進行一項兒少議題研究。克勞蒂亞教授的團隊訪談了英格蘭12個地方行政區、共30位兒少保護工作者，目的是想搞清楚一件事：當社工在介入有錢的家庭時，到底會碰上什麼麻煩？

熱浪席捲歐洲 英乘客困「無冷氣火車」6小時！1理由嚴禁下車

近日熱浪席捲歐洲，各國傳出極端高溫死亡事故，西班牙3天釀212死、法國發生3起兒童在車內悶死等。高溫加上密閉環境，車內很容易造成意外，然而近日，一批乘客被迫在沒有空調的火車車廂內度過6小時。

令和時代最大宗！印度烤餅機藏4億元毒品 伊朗男走私日本被逮

近日日本驚傳一樁從令和時代（2019年5月1日）以來最大宗的毒品走私案！根據日媒FNN報導，一名55歲的伊朗籍男子，涉嫌從阿拉伯聯合大公國（UAE）走私高達40公斤的安非他命進入日本，遭警方逮捕。這批毒品的黑市價值高達21億萬日圓（約台幣4億2千萬元）。

三寶爸拳擊手大鬧航班！警衝上機逮捕驚「沒反應」 送醫不治

國外一名男子搭乘賽普勒斯飛往英國的航班時，在機艙內與他人發生衝突，最後由其他乘客壓制直到降落，但警察登機接手時發現男子毫無反應，送醫搶救不治。

美國夢破滅！一年花費320萬太沉重 「這國」逆襲成留學黑馬

1970年代，台灣盛行一句口號「來來來，來臺大；去去去，去美國！」短短12個字成為當年精英學子的「人生勝利組方程式」，即便進入21世紀，依然如此。不過近兩年情勢逆轉，赴美留學一年總費用突破10萬美元大關（逼近新台幣320萬元），導致全球高教大洗牌，日、韓、新、香港等地國際生增加。其中，最意外的是馬來西亞，單季的「留學」搜尋量暴增64％，為什麼？ 今年5月底，NAFSA（美國國際教育者協會）、Studyportals（全球留學教育平台）以及Oxford Test of English（牛津英語測評）聯合發布《全球入學基準調查報告》（Global Enrolment Benchmark Survey），時代雜誌（TIME）、彭博社等主流媒體均紛紛引述報導。 這份報告針對全球36個國家、254所高校進行調查（美國達149所），結果令外界震驚，2026年春季學期（1月〜5月），美國大學的國際生入學人數，較去年同期下降20％；近62％受訪學校認為，大學部或研究所的國際生都雙雙下滑，研究所重挫24％、大學部下跌20％。 這場被美國高教界形容為「災難」的國際生大撤退，究竟發生了什麼事？ 首先

烏克蘭LGBTQ士兵抗俄同時爭平權 如雙線作戰腹背受敵

在烏克蘭首都參加基輔驕傲遊行的民眾裝扮華麗、手持擴音器和彩虹旗訴求平權。色彩繽紛人群中有一支身穿迷彩服的隊伍格外引人注目...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。