鼓起勇氣揭發獸行！遭父性侵9年還被威脅封口 15歲少女報警求助

馬來西亞登嘉樓州士兆縣（Setiu）發生一起駭人的家庭悲劇。1名15歲少女據報自6歲起便遭到親生父親性侵害，時間長達9年。受害少女因長年受虐而患上抑鬱症及精神創傷，最終於今年6月15日鼓起勇氣向警方報案，揭發父親禽獸惡行，警方隨後拘捕涉案父親。

涉案獸父臥室施暴 警告女兒封口

士兆警區主任扎里爾（Zahril Asri Mohd Zain）警監證實，警方於6月15日下午約3時54分接獲受害少女報案。士兆警區總部刑事調查組於同日傍晚約6時展開拘捕行動。

受害者稱， 5月29日中午約12時，她與妹妹正在家中，其父親叫她們進入臥室，隨後支開妹妹，在房間內性侵她，並警告她不得向任何人透露此事。

警方初步調查，相信涉案父親自受害人6歲起便不斷性侵她，而受害少女目前患有憂鬱症及精神創傷。

法庭批准延扣7天 亂倫性親罪調查

馬來西亞警方已依據當地《刑事程序法典》第117條文，向士兆地方法庭申請延扣令。法庭已批准由6月21日起至27日，將犯人延長扣留7天。目前案件仍在調查中，警方正援引馬來西亞《刑事法典》第376(3)條文（亂倫／性侵）進一步調查案件。

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文章授權轉載自《香港01》